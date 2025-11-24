228國家紀念公園遭批如廢墟 議員：多年未改善、未符國家級定位

嘉義市議會今天總質詢，市議員王浩表示，228國家紀念公園多年來環境荒廢、設施缺乏，颱風過後3個月仍如廢墟般凌亂，並指出監察院審核認定市府未投入活化經費、未依目的辦理紀念活動。市府則回應，將調整開放時間並啟動整體活化評估。

王浩質詢，許多劉厝里與西區居民反映，228國家紀念公園積水嚴重、缺乏兒童遊具與長者運動器材，整體宛如多年未整理。他批評，中央投入近10億元打造國家級公園，結果市府多年來僅編列水電與清潔等基本費用；監察院也在審核報告中點名，市府未落實建置目的、未舉辦228紀念活動，「國家紀念公園怎會被放任成這樣？」

建設處長呂獎慧答詢，園區會淪為蚊子館，與當初規畫思考不夠周延有關。他表示，目前展館僅在周一至周五開放，例假日反而休館，造成假日前往的市民與遊客無法參觀。未來將調整為假日不公休，提升使用率。同時也會評估與其他局處合作，引入更多策展與活動，增加民眾參與度。