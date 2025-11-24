台南後壁烏樹林暫置場悶燒3天 焦臭味瀰漫府城 議員：還要燒多久？

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場大火悶燒至今已3天，近期台南空氣中瀰漫刺鼻焦味，從後壁、白河到市區均可聞到燒焦臭味，不少民眾大呼「真的超級臭！」，現場火焰更一度呈現多種色彩，讓居民人心惶惶；多位市議員今在議會質詢，直指市府處置遲緩，要求環保局交代「到底還要燒多久？」。環保局長許仁澤回應，這2、3天會盡量處理完成。

市議員林燕祝、蔡宗豪紛紛指出，垃圾山連日悶燒，不僅嚴重影響空氣品質，也讓支氣管疾病患者更加不安。林燕祝更以「南二都觀光景點再添一處，高雄有垃圾山、台南有火燒山」諷刺，質疑環保局是否早知廢棄物內部長期悶燒而未妥善處理。

她透露，有民眾反映2個月前就曾發現暫置場區冒煙，但環保局自行撲滅、未通知消防，也未開挖降溫，恐埋下此次延燒的禍根。

市議員陳秋宏則指出，木材長期堆置戶外易產生沼氣，但環保局卻缺乏完善標準作業流程，未能事先預防沼氣引發大規模燃燒，要求立即訂定管理規範；市議員沈家鳳也批評，居民先前已多次擔憂可能發生火警，但環保局遲未改善，要求市府1個月內提出暫置場防火標準規畫與改善報告，否則將難免讓民眾質疑「垃圾清不完，用燒的比較快」。

環保局長許仁澤回應，經調閱監視器發現，當晚8時10分即出現小火，約半小時後火勢迅速擴大，此次起火點與2個月前冒煙處不同，燃燒主要發生在綜合廢棄物區域，且由底部向上悶燒，研判與沼氣有關，但仍待火調釐清原因。

他坦言，廢棄物堆置時間長、內部溫度高，滅火確實不易，雖火勢已控制，但完全撲滅仍需時間，未來2、3天是作業處理關鍵。

許仁澤表示，滅火過程濃煙量大，環保局已派空品監測車監測，目前數據仍在排放標準範圍內，但不諱言對民眾生活造成影響；至於現場火焰顯現不同顏色，研判是因高溫悶燒所致，環保局將持續與消防局合作，盡速完成滅火。