聽新聞
0:00 / 0:00
嘉基引進鼻噴式流感疫苗 幼童免針接種更友善
秋冬為流感高峰期，幼童是感染與住院的高風險族群。為協助家長降低孩子對打針的恐懼，鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，適用於2至18歲，只需在鼻腔輕輕一噴即可完成接種，成為害怕針頭孩子的溫和選擇。
鼻噴式疫苗以減毒流感病毒製成，從鼻黏膜啟動免疫反應，能同時提供局部與全身保護，效果接近自然感染。嘉義基督教醫院兒科醫師蔣欣妤表示，鼻噴式疫苗在歐美已使用多年，安全性高，常見反應僅為短暫流鼻水或鼻塞，多在1至2天內改善，「無針接種更能提升孩子的接種意願。」
蔣欣妤分享，有名4歲女孩去年因害怕打針拒絕接種，後來感染流感住院，今年改施打鼻噴式疫苗後開心表示「像鼻子癢一下」，母親也安心許多。
目前公費疫苗仍為注射型，鼻噴式疫苗屬自費，費用約 1600 元。醫師提醒，流感病毒每年變異，無論種類，皆建議每年接種1次。
但 2 歲以下幼兒、近期有喘鳴、免疫功能低下、對疫苗成分重度過敏、使用抗病毒藥物者等不適合接種，建議先由醫療專業評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言