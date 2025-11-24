嘉基引進鼻噴式流感疫苗 幼童免針接種更友善

秋冬為流感高峰期，幼童是感染與住院的高風險族群。為協助家長降低孩子對打針的恐懼，鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，適用於2至18歲，只需在鼻腔輕輕一噴即可完成接種，成為害怕針頭孩子的溫和選擇。

鼻噴式疫苗以減毒流感病毒製成，從鼻黏膜啟動免疫反應，能同時提供局部與全身保護，效果接近自然感染。嘉義基督教醫院兒科醫師蔣欣妤表示，鼻噴式疫苗在歐美已使用多年，安全性高，常見反應僅為短暫流鼻水或鼻塞，多在1至2天內改善，「無針接種更能提升孩子的接種意願。」

蔣欣妤分享，有名4歲女孩去年因害怕打針拒絕接種，後來感染流感住院，今年改施打鼻噴式疫苗後開心表示「像鼻子癢一下」，母親也安心許多。

目前公費疫苗仍為注射型，鼻噴式疫苗屬自費，費用約 1600 元。醫師提醒，流感病毒每年變異，無論種類，皆建議每年接種1次。