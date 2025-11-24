快訊

嘉基引進鼻噴式流感疫苗 幼童免針接種更友善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
兒科醫師蔣欣妤指出，鼻噴式疫苗在歐美已使用多年，安全性高、效果佳。圖／嘉義基督教醫院提供
兒科醫師蔣欣妤指出，鼻噴式疫苗在歐美已使用多年，安全性高、效果佳。圖／嘉義基督教醫院提供

秋冬為流感高峰期，幼童是感染與住院的高風險族群。為協助家長降低孩子對打針的恐懼，鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，適用於2至18歲，只需在鼻腔輕輕一噴即可完成接種，成為害怕針頭孩子的溫和選擇。

鼻噴式疫苗以減毒流感病毒製成，從鼻黏膜啟動免疫反應，能同時提供局部與全身保護，效果接近自然感染。嘉義基督教醫院兒科醫師蔣欣妤表示，鼻噴式疫苗在歐美已使用多年，安全性高，常見反應僅為短暫流鼻水或鼻塞，多在1至2天內改善，「無針接種更能提升孩子的接種意願。」

蔣欣妤分享，有名4歲女孩去年因害怕打針拒絕接種，後來感染流感住院，今年改施打鼻噴式疫苗後開心表示「像鼻子癢一下」，母親也安心許多。

目前公費疫苗仍為注射型，鼻噴式疫苗屬自費，費用約 1600 元。醫師提醒，流感病毒每年變異，無論種類，皆建議每年接種1次。

但 2 歲以下幼兒、近期有喘鳴、免疫功能低下、對疫苗成分重度過敏、使用抗病毒藥物者等不適合接種，建議先由醫療專業評估。

嘉基醫院兒科醫師蔣欣妤與害怕打針的幼童示範鼻噴式疫苗的使用方式。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫院兒科醫師蔣欣妤與害怕打針的幼童示範鼻噴式疫苗的使用方式。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師提醒，流感病毒每年變異，每年接種1次仍是最可靠的防護策略。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師提醒，流感病毒每年變異，每年接種1次仍是最可靠的防護策略。圖／嘉義基督教醫院提供

流感病毒 流感疫苗 醫師

