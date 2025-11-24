台南12月2日上午9時起停水39小時 逾32萬戶受影響

台灣自來水公司辦理強化台南市供水穩定與韌性工程，預定於12月2日上午9時至12月3日晚間12時停水、壓降供水39小時，共有18個行政區、超過32萬戶受影響。

台灣自來水公司第六區管理處今天發布新聞稿指出，為維持台南市供水穩定、強化供水韌性辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，將自12月2日上午9時至12月3日晚間12時止，停水施工39小時。

自來水公司指出，用戶用水壓力影響區域為台南市永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區，影響戶數共計32萬1919戶（停水24萬3216戶，水壓降低7萬8703戶）。

自來水公司指出，其中左鎮、大內、山上為全區停水，安定為全區水壓降低，其餘受影響行政區為部分里別停水、部分里別水壓降低，呼籲受影響用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。