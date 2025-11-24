快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

台南12月2日上午9時起停水39小時 逾32萬戶受影響

中央社／ 台南24日電

台灣自來水公司辦理強化台南市供水穩定與韌性工程，預定於12月2日上午9時至12月3日晚間12時停水、壓降供水39小時，共有18個行政區、超過32萬戶受影響。

台灣自來水公司第六區管理處今天發布新聞稿指出，為維持台南市供水穩定、強化供水韌性辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程，將自12月2日上午9時至12月3日晚間12時止，停水施工39小時。

自來水公司指出，用戶用水壓力影響區域為台南市永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區，影響戶數共計32萬1919戶（停水24萬3216戶，水壓降低7萬8703戶）。

自來水公司指出，其中左鎮、大內、山上為全區停水，安定為全區水壓降低，其餘受影響行政區為部分里別停水、部分里別水壓降低，呼籲受影響用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

停水 水公司 台南

相關新聞

台南後壁烏樹林暫置場悶燒3天 焦臭味瀰漫府城 議員：還要燒多久？

台南後壁烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場大火悶燒至今已3天，近期台南空氣中瀰漫刺鼻焦味，從後壁、白河到市區均可聞到燒焦臭味，...

228國家紀念公園遭批如廢墟 議員：多年未改善、未符國家級定位

嘉義市議會今天總質詢，市議員王浩表示，228國家紀念公園多年來環境荒廢、設施缺乏，颱風過後3個月仍如廢墟般凌亂，並指出監...

嘉基引進鼻噴式流感疫苗 幼童免針接種更友善

秋冬為流感高峰期，幼童是感染與住院的高風險族群。為協助家長降低孩子對打針的恐懼，鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，適用於2至...

法務部長為台南高分檢案情研析室揭牌 允諾支持早日完成辦公室遷建

法務部長鄭銘謙為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官...

雲林「清溝大作戰」疏濬長度1200公里 導入智慧監控防災

因應極端氣候強降雨常造成淹水災情，雲林縣府去年5月加上啟動「清溝大作戰」，不僅1年半清疏長度逾1200公里，可繞台灣一圈...

台南人盼到捷運了！藍線獲核定 有望改變台南缺少高樓天際線？

未來台南終於不再是六都中唯一沒有捷運的城市！

