法務部長為台南高分檢案情研析室揭牌 允諾支持早日完成辦公室遷建

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
法務部長鄭銘謙（中）為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官座談。圖／台南高分檢提供
法務部長鄭銘謙為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官座談；鄭銘謙允諾支持台南高分檢早日完成辦公室遷建，改善工作環境，建構符合公理正義、親民形象的台南司法園區。

法務部部長鄭銘謙本月21日下午3時許與辦公室主任陳玉萍、台南地檢署檢察長鍾和憲等人，前往台南高分檢為案情研析室揭牌；座談時，高分檢檢察長黃玉垣說明偵辦國安案件、督導轄區地檢署召開特殊詐欺犯罪型態座談會、強化阻詐、懲詐、識詐、防詐作為。

黃玉垣也針對推動施用毒品者戒癮治療、加強二審審核功能並落實再議案件從實從嚴審核，以及台南高分檢遷建計畫辦理情形等進行報告；鄭銘謙聽取簡報後，對於檢察官辦案及行政業務各項優良表現及辛勞付出，高度嘉許。

鄭銘謙也肯定台南高分檢在必要時，積極建請法院對被告實施科技監控，防阻被告逃匿；鄭期勉檢察官端正品格，運用風險管理，辦案應團隊合作、與時俱進，創新思維、多管齊下。

另外，台南高分檢轄區雲林、嘉義、台南地檢署均製作短影音宣導防詐，遏阻反轉詐騙犯罪率，降低人頭帳戶，已具成效；鄭請檢察官督促法院避免量刑過輕，嚴謹審核法院判決，以符合民眾期待，持續落實行政院「五打七安」、「打詐行動綱領2.0 版」等政策。

鄭銘謙表示，法務部正研擬方案，建立合理升遷管道，提振檢察官整體士氣；鄭銘謙會後在台南高分檢辦公室與同仁互動，看見曾經使用的辦公室裝修完成，特別有感，允諾支持台南高分檢早日完成辦公室遷建，改善工作環境，建構符合公理正義、親民形象的台南司法園區。

法務部長鄭銘謙（中左）為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官座談。圖／台南高分檢提供
法務部長鄭銘謙（最後方）為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官座談。圖／台南高分檢提供
法務部長鄭銘謙（左三）為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官座談。圖／台南高分檢提供
法務部長鄭銘謙（右二）為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官座談。圖／台南高分檢提供
法務部長鄭銘謙（右）為高等檢察署台南分署整修完成的案情研析室揭牌，並與檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等主任檢察官及檢察官座談。圖／台南高分檢提供
