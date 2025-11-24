雲林「清溝大作戰」疏濬長度1200公里 導入智慧監控防災

因應極端氣候強降雨常造成淹水災情，雲林縣府去年5月加上啟動「清溝大作戰」，不僅1年半清疏長度逾1200公里，可繞台灣一圈，清出3.5萬噸淤泥，也在上月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，協助花蓮光復鄉清溝，縣府今發表成果，縣長張麗善宣布，未來將導入智慧監測技術與預警系統，減災防疫。

近年頻繁發生短延時強降雨，雲林縣多處鄉鎮都曾發生排水不及情形，為改善積淹水，縣府去年增編預算啟動為期3年的清溝計畫，「過去要花15年時間清理的量，現在3年要做完」。

環保局今天發表清溝初步成果，1年多來出動6524車次、動員1萬3000多人次，全縣清疏長度1200公里，足以環島一圈，累計清除淤泥3萬5600多噸，清疏後水溝通暢，排水效率提升，今年1月至今淹水通報較去年同期從331件降至23件，減少93%。

環保局長張喬維表示，清除水溝是相當不易的工程，「永遠不知道下面有什麼」，看到蟑螂、老鼠是很正常的事，許多餐廳、小吃攤外的水溝布滿大塊油垢，將水溝全堵住，甚至還曾清出大樹頭等物。

張麗善表示，燈亮路平水溝通寫起來容易，執行卻很困難，尤其清理水溝是看不見的「隱性工程」，但與民眾生活息息相關，是很重要的基礎隱形工程，一定要做，打通每一條大小血管，今天驗證一年多的成果，真的要給環保局掌聲。

全台清溝車寥寥可數，張麗善說，因為清溝計畫把所有高效的清溝車都集中在雲林，在花蓮發生災情後，雲林第一時間就能出動清溝車進駐花蓮光復鄉幫忙清溝。

張喬維表示，花蓮光復鄉的水溝內不是軟的淤泥，是硬梆梆的泥塊，是全台最難清的水溝，但水溝不清，民生內外管無法疏通，民眾連洗澡、煮飯都有困難，「同島一命」，雲林一定要出手相助。

斗南鎮舊社里長葉永萌今天特別到場感謝環保局幫忙清溝，很多排水溝都幾十年沒清，現在一一暢通，民眾很有感。