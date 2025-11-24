聽新聞
0:00 / 0:00

影視結合觀光 南市府：邁進台灣好萊塢

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南文化局曾以「星空下的黑潮島嶼」推出岸內影視基地小旅行，短期開放帶領戲迷參觀拍片場景。圖／南市文化局提供
台南文化局曾以「星空下的黑潮島嶼」推出岸內影視基地小旅行，短期開放帶領戲迷參觀拍片場景。圖／南市文化局提供

台南岸內影視基地原是百年岸內製糖工廠遺址，閒置約25年，中央和地方累計投入數十億元活化成片場，重現清朝、日治時期台灣街坊，議員要求借鏡日本新潟與美國好萊塢案例，讓溪北地區觀光不再只有農產行銷；市府表示，逐步朝「台灣好萊塢」願景邁進。

岸內影視基地為首座由中央與地方合作發展的影視拍攝場地，原糖廠約30公頃，目前使用約10公頃，提供時代場景、空地搭景及協拍等，其中，為電視劇斯卡羅拍攝而建「清代漢人市街」，是依據台灣府志等史料，重現19世紀街坊、城牆、市集與閩南式建築；另處「主要大街」則是還原日治時期台北榮町通、本町通交會處，即現今重慶南路、衡陽路口，可用於拍攝日治後期至戰後重要歷史題材，也是全台唯一的大型時代街景。

此外，基地最新的場景為韓戰戰俘營、醫療場景，已有多個劇組排隊等待申請使用，而基地內還備有預留搭景地，可供劇組搭景陳設使用。

議員王宣貿認為，可借鏡日本新潟與美國好萊塢，採分區分流設計，讓影視基地結合觀光參訪、影視體驗、主題活動等，帶動大新營地區觀光發展，市府須盤點活化資源，研議長期營運計畫與觀光整合方案，改變溪北地區的觀光長期較局限於農產行銷。

南市文化局回應，岸內基地不僅是硬體設施的建置，更是國家級影視產業政策在地方的具體實踐，會肩負著活化在地、帶動區域發展，未來會以拍片與觀光並重推動岸內基地發展，活用空間並引入品牌合作。

延伸閱讀

影／居民隱憂終爆發！台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救中

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

消失8年強勢回歸?梅根殺回好萊塢「演自己」皇室媳婦變身女星引爆網友炸鍋：又要炒作？

Boucheron比佛利山莊旗艦店開幕 沉浸式快閃體驗搶攻好萊塢頂級客

相關新聞

穿越五大水庫！西拉雅環騎5COOL展現自然之美 近百車友挑戰188K

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅環騎5COOL」活動，吸引來自全台各地近百位車友參加，以雙輪挑戰極限...

影視結合觀光 南市府：邁進台灣好萊塢

台南岸內影視基地原是百年岸內製糖工廠遺址，閒置約25年，中央和地方累計投入數十億元活化成片場，重現清朝、日治時期台灣街坊...

台南岸內影視基地 地方期待開放

台南鹽水區岸內影視基地已有多部鍍金電影、戲劇來此取景拍攝，包括獲金鐘4大獎的「斯卡羅」、前晚金馬獎奪最佳影片等5大獎「大...

廣角鏡／400個耶誕心願等待圓夢

耐斯王子大飯店為嘉市府、嘉義家扶中心、世界展望會所收集400名弱勢孩童的耶誕心願卡，昨於飯店1樓大廳辦認領啟動儀式，有孩...

嘉縣梅山親子公園亮相 梅花意象、共融設施成亮點

緊鄰梅山國小、梅山幼兒園、距離梅山公園僅百公尺的「梅山親子公園」，總經費約2250萬元、歷時1年多完工，並以「梅花」為主...

1400件文海來襲創16年新高 桃城文學獎32篇作品浮水面

嘉義年度指標文學盛事「第十六屆桃城文學獎」今天上午於嘉義市政府文化局演講廳舉行頒獎典禮。今年適逢文學獎第16年，吸引全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。