影視結合觀光 南市府：邁進台灣好萊塢

台南岸內影視基地原是百年岸內製糖工廠遺址，閒置約25年，中央和地方累計投入數十億元活化成片場，重現清朝、日治時期台灣街坊，議員要求借鏡日本新潟與美國好萊塢案例，讓溪北地區觀光不再只有農產行銷；市府表示，逐步朝「台灣好萊塢」願景邁進。

岸內影視基地為首座由中央與地方合作發展的影視拍攝場地，原糖廠約30公頃，目前使用約10公頃，提供時代場景、空地搭景及協拍等，其中，為電視劇斯卡羅拍攝而建「清代漢人市街」，是依據台灣府志等史料，重現19世紀街坊、城牆、市集與閩南式建築；另處「主要大街」則是還原日治時期台北榮町通、本町通交會處，即現今重慶南路、衡陽路口，可用於拍攝日治後期至戰後重要歷史題材，也是全台唯一的大型時代街景。

此外，基地最新的場景為韓戰戰俘營、醫療場景，已有多個劇組排隊等待申請使用，而基地內還備有預留搭景地，可供劇組搭景陳設使用。

議員王宣貿認為，可借鏡日本新潟與美國好萊塢，採分區分流設計，讓影視基地結合觀光參訪、影視體驗、主題活動等，帶動大新營地區觀光發展，市府須盤點活化資源，研議長期營運計畫與觀光整合方案，改變溪北地區的觀光長期較局限於農產行銷。

南市文化局回應，岸內基地不僅是硬體設施的建置，更是國家級影視產業政策在地方的具體實踐，會肩負著活化在地、帶動區域發展，未來會以拍片與觀光並重推動岸內基地發展，活用空間並引入品牌合作。