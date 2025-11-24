台南岸內影視基地 地方期待開放

台南鹽水區岸內影視基地已有多部鍍金電影、戲劇來此取景拍攝，包括獲金鐘4大獎的「斯卡羅」、前晚金馬獎奪最佳影片等5大獎「大濛」，作品叫好叫座，但地方卻感受不到觀光紅利，居民盼常態性開放參觀，附近商家直言營運缺乏與地方合作。

南市文化局表示，基地預計在2029年正式營運，將以最完善之製片能量與最佳狀態亮相，並持續研議對外開放參觀的可行性。

岸內影視基地以「發展影視產業製片機能」為定位，2021年啟用後接待多部影視作品拍攝，例如斯卡羅、嘉慶君遊台灣、牛車來去、星空下的黑潮島嶼等，今年金馬獎奪下5獎項的大贏家大濛，也是來此取景；基地鄰近橋南老街、月津港等熱門景點，然而拍片熱度卻未替觀光加溫。

鹽水月津港文化觀光商圈發展協會理事長丁羿嫣表示，岸內影視基地的活化與設置，原先是期待觀光人潮能帶動鹽水小鎮及商圈發展，但啟用這麼多年仍未看見「影視觀光人潮」，當年斯卡羅爆紅，有開放觀眾走進劇中拍攝場景，確實掀起一波熱潮，2022年也曾開放地方商圈到影視基地內舉辦春節市集活動，成效不錯，但只有唯一一次。

「岸內影視基地平時營運缺乏與地方合作，真的很可惜！」丁羿嫣說，劇組拍攝影視作品期間內容需要保密，無可厚非，不過劇組人員平時用餐卻不一定會在鹽水，且因鹽水當地旅宿空間有限，有些劇組會選擇到鄰近的嘉縣布袋居住，或是直接住基地內，因此，拍攝期間劇組團隊與地方的互動性相對較少，希望公部門讓基地更加融入地方生活商圈。

文化局指出，因應劇組拍攝及保密協定，岸內影視基地原則上不對外開放，但會依劇組行銷需求、拍攝空檔及工程進度，適時規畫短期開放參觀活動；基地目前累計協拍34部影視作品，營運期間累計服務劇組人數達5萬1908人，影視拍攝期間可帶動周邊餐飲、住宿、交通等服務業需求，拍攝完成後，基地配合劇組上映規畫之行銷宣傳活動，帶來觀光參訪人數達3萬8578人。