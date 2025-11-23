嘉縣梅山親子公園亮相 梅花意象、共融設施成亮點

緊鄰梅山國小、梅山幼兒園、距離梅山公園僅百公尺的「梅山親子公園」，總經費約2250萬元、歷時1年多完工，並以「梅花」為主題打造特色遊憩空間，成為社區最新亮點。縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、鄉長林俊謀及地方民代今天下午前往視察，對工程品質與使用情況均給予肯定。

梅山親子公園以「自然融入生活」為核心理念，結合自然地景與多元遊具，打造適合孩童、青少年與長輩同樂的「老幼共融」休憩空間。今天午後陽光和煦，不少家長帶著孩子到公園放風，翁章梁等人也親自發放糖果、與孩子互動，現場洋溢溫馨氣氛。

建設處指出，公園於去年9月動工，配置各式兒童遊具、體健設施、安全地墊、無障礙通道、夜間照明及完善排水系統，並搭配開花喬木與綠意植栽，營造安全又舒適的休憩環境。地方家長反映，遊具豐富、動線友善，是適合全齡共遊的優質公園。

此外，公園選址位於梅山核心區，鄰近國小與幼兒園，居民步行即可抵達，可近性極高；距離約100公尺的「梅山公園」則擁有登山步道與賞梅景致，兩座公園定位互補：一側主打親子互動、一側擁抱自然山林，形成多層次的生活休閒系統。