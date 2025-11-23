快訊

1400件文海來襲創16年新高 桃城文學獎32篇作品浮水面

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義年度指標文學盛事「第十六屆桃城文學獎」今天上午於嘉義市政府文化局演講廳舉行頒獎典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義年度指標文學盛事「第十六屆桃城文學獎」今天上午於嘉義市政府文化局演講廳舉行頒獎典禮。圖／嘉義市政府提供

嘉義年度指標文學盛事「第十六屆桃城文學獎」今天上午於嘉義市政府文化局演講廳舉行頒獎典禮。今年適逢文學獎第16年，吸引全台乃至海外創作者熱情投稿，件數突破1400件、創下歷屆新高。

18名評審從眾多優秀作品中精選出32件得獎作品；評審代表吳億偉表示，本屆題材多元、風格百花齊放，「彷彿是一幅華人世界的浮世繪」，散文類更展現成熟筆力與情感深度，尤其以嘉義為背景的書寫毫不遜色，拓展在地文學框架，成為今年最大亮點。

嘉義市副市長林瑞彥頒發總獎金70萬元給32名得獎者。他表示，文化是土地的根，也是嘉義永續發展最重要的力量。桃城文學獎16年來見證創作者的熱情與堅持，今年更因不限主題徵件而刷新投稿紀錄，充分展現嘉義市深厚的文化能量與城市魅力。同時延續「獨嘉隨筆」文類，以「記憶之嘉」呼應嘉義建城320+1年的「迴響嘉義321」精神，邀請讀者從文字回望城市記憶。

文化局長謝育哲指出，本屆以「迴響嘉義321」為核心，象徵文學與音樂跨域融合，期盼讓民眾感受「文學就在日常之中」。除文學獎外，６月成立的嘉義文學館正在舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」摩登城市特展，歡迎大家於12月12日至28日走進嘉義、走進文學。

謝育哲分享，青春小品文第一名由民生國中莊喆甯獲得，評審認為她的作品展現細膩情感與真誠筆觸。莊喆甯表示，首次投稿即獲肯定令她驚喜不已，也給了她繼續深耕文學的信心。謝育哲說，看到孩子因文學獲得自信，是市府推動文學獎最重要的意義。

本屆共有華語現代詩、台語現代詩、散文、短篇小說、青春小品文及獨嘉隨筆６大文類，由18名評審歷經審慎討論，最終選出32件優秀作品。今日典禮邀集文壇作家與貴賓齊聚，評審委員代表李長青、吳明倫、沈信宏、吳億偉、林達陽、姜泰宇也親自頒獎，場面溫馨隆重。活動並邀請嘉義創作歌手黃于庭開場演出，以詩意旋律為典禮增添文學與音樂交織的美好氛圍，讓本屆桃城文學獎更加光彩動人。

嘉義市副市長林瑞彥（右七）頒獎給得獎者並合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市副市長林瑞彥（右七）頒獎給得獎者並合影。圖／嘉義市政府提供
第十六屆桃城文學獎，得獎者合影。圖／嘉義市政府提供
第十六屆桃城文學獎，得獎者合影。圖／嘉義市政府提供

文學 嘉義 文化局

