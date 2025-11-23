穿越五大水庫！西拉雅環騎5COOL展現自然之美 近百車友挑戰188K

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅環騎5COOL」活動，吸引來自全台各地近百位車友參加，以雙輪挑戰極限188K路線，並由法國網紅吉雷米領騎，車友們穿越西拉雅風景區內5大水庫，沿途也欣賞獨特的自然景觀與豐富文化故事。

西拉雅風管處表示，西拉雅轄內以豐富水資源和壯麗自然景觀聞名，涵蓋曾文水庫、烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫及虎頭埤水庫等5座水庫，更是全台水庫最密集的國家風景區，因此近年也整合5大水庫的地景特色與物產，建立「西拉雅 5COOL」品牌，將轄區自然、文化與旅遊產業緊密串聯。

西拉雅風管處也說，這兩天舉辦2025仙境西拉雅環騎5COOL活動，邀請來自法國的運動推廣者吉雷米（Remy Gils）擔任領騎，188K路線完整呈現山海圳的自然樣貌，沿途穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段，在征服坡度的同時，也能欣賞騎行樂趣與在地風景。

吉雷米說，西拉雅是自己在台灣認識慢活的起點，騎車不只是挑戰距離，更是與土地連結的過程，未來希望有更多機會和大家一起踩踏自行車，感受西拉雅的熱情、美景與故事。

西拉雅風管處處長許主龍表示，騎行是認識台灣最美風景的方式，西拉雅不僅是自行車旅遊的重要基地，更是永續觀光的典範，期待藉由188K挑戰，進一步推動永續觀光，提升台灣整體的綠色旅遊與永續發展，也希望每位來到西拉雅的遊客，都能找到屬於自己的旅行節奏。