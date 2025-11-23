快訊

穿越五大水庫！西拉雅環騎5COOL展現自然之美 近百車友挑戰188K

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2025仙境西拉雅環騎5COOL 188K路線完整呈現西拉雅轄內山海圳的自然樣貌，沿途穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段。圖／西拉雅風管處提供
2025仙境西拉雅環騎5COOL 188K路線完整呈現西拉雅轄內山海圳的自然樣貌，沿途穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段。圖／西拉雅風管處提供

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅環騎5COOL」活動，吸引來自全台各地近百位車友參加，以雙輪挑戰極限188K路線，並由法國網紅吉雷米領騎，車友們穿越西拉雅風景區內5大水庫，沿途也欣賞獨特的自然景觀與豐富文化故事。

西拉雅風管處表示，西拉雅轄內以豐富水資源和壯麗自然景觀聞名，涵蓋曾文水庫、烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫及虎頭埤水庫等5座水庫，更是全台水庫最密集的國家風景區，因此近年也整合5大水庫的地景特色與物產，建立「西拉雅 5COOL」品牌，將轄區自然、文化與旅遊產業緊密串聯。

西拉雅風管處也說，這兩天舉辦2025仙境西拉雅環騎5COOL活動，邀請來自法國的運動推廣者吉雷米（Remy Gils）擔任領騎，188K路線完整呈現山海圳的自然樣貌，沿途穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段，在征服坡度的同時，也能欣賞騎行樂趣與在地風景。

吉雷米說，西拉雅是自己在台灣認識慢活的起點，騎車不只是挑戰距離，更是與土地連結的過程，未來希望有更多機會和大家一起踩踏自行車，感受西拉雅的熱情、美景與故事。

西拉雅風管處處長許主龍表示，騎行是認識台灣最美風景的方式，西拉雅不僅是自行車旅遊的重要基地，更是永續觀光的典範，期待藉由188K挑戰，進一步推動永續觀光，提升台灣整體的綠色旅遊與永續發展，也希望每位來到西拉雅的遊客，都能找到屬於自己的旅行節奏。

西拉雅風管處提到，「仙境西拉雅環騎5COOL–打卡騎GO！」自行車認證活動仍持續進行中，參與者可自由選擇挑戰25.7K「菱波官田線」或100.4K「山海圳－大圳之路」等2條指定路線，還有機會參加豪華抽獎，詳情可洽西拉雅風管處官方網站與臉書粉絲專頁查詢。

西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅環騎5COOL」活動，吸引來自全台各地近百位車友參加，以雙輪挑戰極限188K路線。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅環騎5COOL」活動，吸引來自全台各地近百位車友參加，以雙輪挑戰極限188K路線。圖／西拉雅風管處提供
交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅環騎5COOL」活動，吸引來自全台各地近百位車友參加。圖／西拉雅風管處提供
交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今舉辦「仙境西拉雅環騎5COOL」活動，吸引來自全台各地近百位車友參加。圖／西拉雅風管處提供

烏山頭水庫 自行車 永續

