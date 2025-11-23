移除羅漢松樹頭文心蘭開花 台南水道博物館生態驚喜
台南山上花園水道博物館內一棵羅漢松在今年7月丹娜絲風災倒伏，館方移除後保留樹頭當生態教材；原樹心處出現缺口，工作人員乾脆放進一株文心蘭，近日開花形成意外景點。
館方人員今天告訴中央社記者，木棧平台旁的百年羅漢松群是園區重要生態資產，但近年極端氣候頻繁，強風豪雨造成老樹承受極大壓力，颱風丹娜絲侵襲造成全園區共130棵樹倒伏，其中一棵羅漢松也遭吹倒，經專家研判已無法存活，最後決定移除，僅在原地保留樹頭作為紀錄。
館方指出，樹頭木心處疑似被病菌侵蝕，留下約拳頭大缺口，原本計畫作為生態教材展示，但陸續有民眾將垃圾投入缺口，清潔人員為避免持續遭破壞，乾脆將一株文心蘭放進缺口，意外使枯木成為「天然花器」。
館方指出，文心蘭近日開出亮黃色花朵，在枯木上迎風搖曳，成為另類生態景觀，也展現生命延續力量，園區內自然生態豐富，鼓勵遊客可親自前往探尋，可能會有意外收獲。
