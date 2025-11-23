台大雲林分院北歐3國取經 打造臺灣智慧醫療典範

因應未來的智慧醫療，雲林分院團隊前往挪威、瑞典、丹麥3國，展開「北歐智慧創新醫療之旅」，走訪9個指標性醫療及公共衛生機構，在衛福部及駐外代表處協助下，期將北歐智慧科技、人本服務與永續治理經驗，納入台大分院6大核心策略，與國家「健康臺灣深耕計畫」接軌。

台大雲林分院長馬惠明表示，北歐各國醫療制度不同，但共同特色是「高科技與人本精神並行」，此行參訪不只是最新科技，更重要的是科技如何落實在日常臨床，讓醫護減負、病人受惠。從制度設計、醫療訓練到社區連結，北歐呈現的是一套完整且成熟的醫療文化，值得借鏡。

訪行以智慧醫療與健康治理兩大主軸，是雲林分院打造智慧化與韌性醫院的重要基礎。瑞典Karolinska大學醫院展示多項AI臨床應用，包括重症輔助判讀、急診決策系統與Hospital-at-Home（在宅醫療）模式，讓急重症照護流程更精準有效率，可作為雲林分院推動AI急診與重症輔助決策的科學依據。

瑞典eHealth Agency則以國家級數位健康基礎建設著稱，從資料互通、電子處方到跨院串接皆具制度規模，展示導入科技，如何透過政策與法制確保安全與治理，凸顯「韌性醫療系統」重要性。

丹麥首都醫療體系中，Rigshospitalet的智慧病房與遠距監測系統最受關注，以即時生理資料、訊號警示與決策支持為核心，強化臨床照護效率；其建築與規畫流程模式都是重要參考。

參訪團發現北歐醫療「以病人為中心」的文化。從病房設計、復健環境到醫護溝通流程，皆以提升病人自主與安全為目標；此外節能建築、廢棄物管理與公共衛教，展現社會責任的延伸。