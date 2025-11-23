快訊

耐斯王子大飯店耶誕心願卡邁入19年 400個微小願望等待被點亮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
耐斯王子飯店耶誕心願上啟動，孩童掛上心願卡。記者李宗祐／攝影
耐斯王子飯店耶誕心願上啟動，孩童掛上心願卡。記者李宗祐／攝影

耐斯王子大飯店今天舉行第19屆耶誕心願卡啟動儀式，為400名弱勢孩童募集最真摯的耶誕願望。今年心願內容格外動人，有孩子因家中遭逢祝融，所有衣物燒毀，只希望能有一件羽絨外套度過寒冬；也有兄弟姊妹因家裡沒有書桌，只能輪流擠在小餐桌寫功課，因此許願想擁有一張自己的書桌；還有孩子需要電鍋、厚棉被、保溫瓶、球鞋、文具等生活必需品。每一張心願卡都是一段真實而沉重的家庭故事，等待社會大眾伸出援手，為孩子點亮希望。

啟動儀式於飯店大廳舉行，聖誕樹燈光柔和溫暖，小朋友在眾人陪伴下將心願卡掛上樹梢，也象徵著希望的萌芽。耐斯廣場總經理鄭百三表示，耶誕心願卡活動已成為飯店最重要的年度公益傳統，許多民眾每年11月便主動來電詢問認領時程。他說，今年多位孩子的願望讓他相當心疼，像是有家庭因祝融家中全毀，只求一件冬衣；也有孩子為了減輕媽媽的負擔，只希望能要到一個電鍋或生活用品。「400個心願，就是400盞燈，希望大家一起幫孩子點亮。」

嘉義市政府民政處長林家緯表示，耐斯王子大飯店自2006年開幕起，耶誕心願卡活動過去19年間，累計超過7500份禮物送進弱勢孩子手中，不僅是7500個孩子的夢想，更代表7500個家庭的願望。從孩子的願望中可看到他們大多希望為家庭分擔——像是遭遇火災需要過冬衣物的孩子、希望有微波爐、電鍋、平底鍋等的孩子，都是為了讓家裡更好。市府拋磚引玉，率先認領12個孩子的心願，希望更多企業與民眾一起加入，陪孩子圓夢。

嘉義家扶中心主任沈明彥分享，耶誕心願卡就像弱勢家庭的一座小島燈塔，燈塔一亮，就有無數愛心湧入，照亮需要被看見的角落。「所有善心，都是給真正需要的孩子，每一份禮物對家庭而言都是珍貴的力量。」他感性表示。

台灣世界展望會區處長胡婉雯也提到，一戶弱勢單親家庭的三名孩子因租屋空間狹小，長期只能輪流在餐桌寫功課，因此三人共同的願望就是「要一張大的書桌」。她說，最讓她感動的是，孩子們的願望從不是想要自己的禮物，而是想獲得能讓家裡更好、能減輕照顧者負擔的必需品，反映了他們早熟卻沉重的生活處境。

耶誕心願卡自23日正式啟動，飯店預計於12月13日舉行贈禮儀式。民眾可上耐斯王子大飯店官網查詢認領程序，提醒善心人士盡量提供全新禮品，並於12月10日前送抵飯店，讓孩子能如願在聖誕節前收到禮物。相關資訊可洽飯店服務中心05-2771999。

耐斯王子飯店耶誕心願卡啟動。記者李宗祐／攝影
耐斯王子飯店耶誕心願卡啟動。記者李宗祐／攝影
耐斯王子飯店耶誕心願卡啟動。記者李宗祐／攝影
耐斯王子飯店耶誕心願卡啟動。記者李宗祐／攝影
耐斯王子飯店耶誕心願卡啟動，耶誕老人分送糖果祝福。記者李宗祐／攝影
耐斯王子飯店耶誕心願卡啟動，耶誕老人分送糖果祝福。記者李宗祐／攝影
嘉義家扶中心主任沈明彥抱著孩童掛上心願卡。記者李宗祐／攝影
嘉義家扶中心主任沈明彥抱著孩童掛上心願卡。記者李宗祐／攝影

