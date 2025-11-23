快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

金虎爺帶好運 6000跑者擠爆嘉義新港奉天宮路跑賽

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱烈開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱烈開跑。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港奉天宮上午「跑出金虎爺」路跑賽吸引全國約6000名跑者參加，擠爆會場。「金虎爺」在閩南語中與「真富有（hó-gia̍h）」讀音相近，被視為象徵吉祥、富貴與好運的守護神。主辦單位希望透過健康路跑活動，讓民眾在運動中迎來祝福、添福添財。此賽事自2009年起舉辦，除因疫情停辦外，年年登場，已成為嘉義地區最熱鬧的年度運動盛事之一。

活動一早就在廟埕聚集滿滿人潮，嘉義縣長翁章梁到場，陪著跑者暖身並為大家加油。他表示，願意在清晨參加路跑的人，都是「真正熱愛運動、珍惜健康」的民眾，養成運動習慣雖不易，但堅持就能守住健康。

今年賽事分為12.5公里與5公里兩組，並獲得在地出身企業家、耕興股份有限公司董事長黃文亮的大力支持，提供公司股票一張作為摸彩頭獎。黃董事長今日也現身會場與跑者互動，為活動增添不少亮點。

翁章梁指出，「跑出金虎爺」已成為嘉義推動全民運動與地方觀光的年度代表性活動，集結本地居民與全國跑友的熱情。他期許跑者們都能「跑出台灣的希望、跑出嘉義轉型的未來」，將健康、活力與好運一起帶回家。

嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱烈開跑，吸引來自全國６千名跑者與會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱烈開跑，吸引來自全國６千名跑者與會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱烈開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱烈開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽，嘉義縣長翁章梁（前左六）等人鳴槍開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽，嘉義縣長翁章梁（前左六）等人鳴槍開跑。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 運動 路跑

延伸閱讀

全國南區社區環教成果展 環境部政次葉俊宏盼落實淨零綠生活

嘉義59歲黃淑卿投身志工行列 奉獻1.5萬小時獲表揚肯定

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

相關新聞

台南後壁深夜惡火 燒20公尺高垃圾山

台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場前晚8時發生大火，因堆置大量木材、樹枝等易燃物，火勢迅速延燒，造成2座近20公尺高「...

金虎爺帶好運 6000跑者擠爆嘉義新港奉天宮路跑賽

嘉義縣新港奉天宮上午「跑出金虎爺」路跑賽吸引全國約6000名跑者參加，擠爆會場。「金虎爺」在閩南語中與「真富有（hó-g...

一次吃遍在地特色美食 雲林「土庫宴」今晚開桌

雲林縣土庫鎮古蹟、小吃多，為推廣在地美食，縣政府與土庫鎮公所、土庫好COOL商圈發展協會集結12家在地特色店家共同推出1...

23年發出逾4千萬獎助學金 雲林同鄉會盼為故鄉培養當總統的人才

雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，第二屆籌募930萬元，連續3年獎助310...

嘉義小農登場沖繩台灣祭 為明年台灣燈會暖身

嘉義小農跨海前進日本沖繩，在國際通登場的「台灣祭」展現地方農產與文化魅力。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜率隊參與活動，在會場推介...

雲林這處險滅村 他砸1500萬購地只為無償借用：一起好才有意義

雲林古坑華南社區昔日人口外流一度面臨滅村，近年透過食農教育成功活絡地方，從迷你農村躍升全國金牌農村。為擴大量能承接日益成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。