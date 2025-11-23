金虎爺帶好運 6000跑者擠爆嘉義新港奉天宮路跑賽

嘉義縣新港奉天宮上午「跑出金虎爺」路跑賽吸引全國約6000名跑者參加，擠爆會場。「金虎爺」在閩南語中與「真富有（hó-gia̍h）」讀音相近，被視為象徵吉祥、富貴與好運的守護神。主辦單位希望透過健康路跑活動，讓民眾在運動中迎來祝福、添福添財。此賽事自2009年起舉辦，除因疫情停辦外，年年登場，已成為嘉義地區最熱鬧的年度運動盛事之一。

活動一早就在廟埕聚集滿滿人潮，嘉義縣長翁章梁到場，陪著跑者暖身並為大家加油。他表示，願意在清晨參加路跑的人，都是「真正熱愛運動、珍惜健康」的民眾，養成運動習慣雖不易，但堅持就能守住健康。

今年賽事分為12.5公里與5公里兩組，並獲得在地出身企業家、耕興股份有限公司董事長黃文亮的大力支持，提供公司股票一張作為摸彩頭獎。黃董事長今日也現身會場與跑者互動，為活動增添不少亮點。