台南後壁深夜惡火 燒20公尺高垃圾山

台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場前晚8時發生大火，因堆置大量木材、樹枝等易燃物，火勢迅速延燒，造成2座近20公尺高「垃圾山」全面燃燒。消防局與環保局出動大批人車灌救，已將火勢控制，但因垃圾堆持續悶燒，預估要完全撲滅恐需約一周。

暫置場因7月風災累積逾25萬噸廢棄木材、家具、磚瓦等廢棄物，本應於明年5月前清運完畢，還地給國防部，但因經費不足、去化速度慢，引發居民長期不安。此次大火燃燒量初估達7.5萬噸。

種植綠竹筍的張姓農民指出，當初環保局未告知將暫置點設於農地旁，造成道路布滿碎石、塵土飛揚，周邊先前多次起火，他3周前向環境部反映加速清運，未見改善，如今果然釀災。他質疑氣候條件下是否真會自燃，要求市府負責。

市長黃偉哲昨上午視察，感謝消防與環保局搶救，強調垃圾堆持續高溫悶燒，需以挖土機挖掘、灌水降溫，後續會要求環保局強化暫置場防火措施，避免類似意外發生。消防局指出，現場燃燒面積約3000平方公尺，2座垃圾山抵達時全面燃燒，目前與環保局合作，以挖土機分層開挖持續滅火。