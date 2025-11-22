快訊

一次吃遍在地特色美食 雲林「土庫宴」今晚開桌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林「土庫宴」今晚登場，集結在地逾20家特色美食店家，推出10道在地特色料理。記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫鎮古蹟、小吃多，為推廣在地美食，縣政府與土庫鎮公所、土庫好COOL商圈發展協會集結12家在地特色店家共同推出10道風土料理，結合地方故事、主題說菜、音樂演出與文化導覽，今晚在鎮上打造兼具美味與文化的「土庫宴」，現場座無虛席。

「土庫宴」今晚首度登場，席開200席，現場集結12家在地特色店家，包括品珍香麵包、順成油廠、海王子茶飲、阿海師鴨肉麵線、怪人花枝、川龍食堂、烏雞郎、珍和蟹、萬源製麵舖、古早味雙糕潤店與樂米工坊推出10道料理，每一道菜皆融合地方食材特色，展現濃厚土庫味。

土庫鎮長陳特凱表示，土庫鎮市區有古蹟、有美食、有文化，是最適合低碳旅行的小鎮，透過「土庫宴」展現地方特色與文化，讓大家吃了意猶未盡，常來土庫走訪。

雲林縣長張麗善表示，土庫過去是農產加工、布袋戲文化、宗教信仰的重要據點，今透過美食重新連結地方記憶，是推動小鎮文化觀光的重要起點，透過風味與故事結合，也讓在地產業得以創新行銷。

土庫宴讓民眾可以一次嘗到在地特色美食與小吃，立委張嘉郡讚這是最有土庫特色的餐桌；台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰遠道參加，還巧遇友人，大讚這是很棒的行銷方式。

土庫好COOL商圈發展協會理事長魏安助表示，土庫宴連同伴手禮集結在地逾20家店家，連同今天舉辦的小旅行活動，讓遊客可以深度認識有美食、文化底蘊的土庫鎮，盼未來持續舉辦。

縣府建設處長廖政彥指出，土庫宴讓民眾從餐桌走到街角，親身體會土庫文化，是地方觀光與產業整合的成功示範。

