全國南區社區環教成果展 環境部政次葉俊宏盼落實淨零綠生活

全國南區社區環境教育成果展今天在嘉義縣舉行，縣長翁章梁在現場拍賣檜木再生家具，造成搶購。環境部政務次長葉俊宏表示，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要。

環境部、嘉義縣政府共同舉辦「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」，今天在嘉義縣議會前廣場登場，翁章梁、葉俊宏等人共襄盛舉，現場搭配嘉有好市集，超過100個攤位，吸引民眾參與。

嘉義縣環保局表示，為促進中、南部與離島縣市社區環境教育交流，來自台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣及嘉義縣齊聚，分享1年來的環境教育推動成果，有43個社區現場設攤宣導。

葉俊宏透過新聞稿表示，環境保護是一種公民的責任、社區的日常，社區可凝聚在地共識，帶動居民環境教育共學與永續行動，因此，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要，每個小行動都在累積永續的力量。

翁章梁說，各地社區互相觀摩、學習特別有意義，現場結合市集的優質農特產、環保產品，吸引民眾消費，創造經濟價值。感謝環境部重視各縣市環保議題，以及天災發生後第一時間的善後工作，幫助鄉親恢復正常生活、提倡節能永續。

現場並進行再生家具競標，由翁章梁擔任拍賣官，民眾反應熱烈，搶購不可多得的檜木家具，古色古香的檜木圓桌、古早味阿嬤檜木菜櫥分別以新台幣1萬2800元、1萬4500元拍出。