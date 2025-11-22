快訊

23年發出逾4千萬獎助學金 雲林同鄉會盼為故鄉培養當總統的人才

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
由雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，今天舉行頒獎典禮，由基金會董事長譚量吉（中）頒發。記者陳雅玲／攝影
由雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，今天舉行頒獎典禮，由基金會董事長譚量吉（中）頒發。記者陳雅玲／攝影

雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，第二屆籌募930萬元，連續3年獎助310名清寒及菁英學生，今天舉行頒獎典禮，基金會董事長譚量吉表示，不排除續辦，盼藉此為雲林「培養能做總統的人才」。

雲林同鄉文教基金會前年起開辦第二屆「雲之鄉」冠名獎助學金，募集930萬元，分3年撥付，每名學生每年獎助1萬元，共310名學子受惠，今頒發第三期獎助學金，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、雲林同鄉文教基金會常務監察人張朝國、雲林議長黃凱等人應邀勉勵學子。

「雲之鄉」冠名獎助學金分為菁英學生組、清寒學生組，就讀公私立國中、高中職一升二年級學生可申請，菁英組上下學期學業總平均85分以上，且無任何一學科70分以下，無受記過懲處方能申請；清寒組國中生學期總平均65分以上、高中職60分以上，無記過紀錄才能申請。

譚量吉表示，基金會成立23年，累計頒發逾4千萬元獎助學金嘉惠雲林學子，第二屆雲之鄉獎助學金930萬元今年為最後一期頒發，明年若經董監事會同意，不排除續辦，盼藉此為雲林培養能做總統的優秀人才。

張麗善感謝同鄉會在外地打拚從未忘懷故鄉，她也勉勵受獎學生未來若有能力，也能成為回饋家鄉、延續善行的力量。

雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，今天舉行頒獎典禮，雲林縣長張麗善（左）感謝基金會董事長譚量吉（右）照顧雲林學子。記者陳雅玲／攝影
雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，今天舉行頒獎典禮，雲林縣長張麗善（左）感謝基金會董事長譚量吉（右）照顧雲林學子。記者陳雅玲／攝影
由雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，今天舉行頒獎典禮，現場切蛋糕慶祝基金會成立23周年。記者陳雅玲／攝影
由雲林旅外鄉親組成的雲林同鄉文教基金會為鼓勵雲林學子，成立「雲之鄉」冠名獎助學金，今天舉行頒獎典禮，現場切蛋糕慶祝基金會成立23周年。記者陳雅玲／攝影

