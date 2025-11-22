聽新聞
嘉義59歲黃淑卿投身志工行列 奉獻1.5萬小時獲表揚肯定
嘉義縣59歲黃淑卿長期擔任志工，在鹿草鄉公所服務，也加入救護義消及醫院志工隊，服務時數累計高達1萬5260小時，獲縣府社會局頒發志願服務金牌獎。縣長翁章梁肯定她的真誠與堅持，數十年如一日付出，熱心公益不遺餘力，也邀更多人加入志願服務行列。
黃淑卿長期投身公益，在嘉義縣鹿草鄉公所服務，也參與嘉義縣消防局鹿草鳳凰志工分隊、嘉義基督教醫院長照服務發展中心志工隊，從救災到守護長者，總在需要的地方默默付出，時數累計高達1萬5260小時，是今年獲獎者中服務時數最高者。
嘉義縣志願服務表揚631名績優志工，其中92人獲得金牌獎，100人獲得銀牌獎，159人獲得銅牌獎，來自各機關351名志工接受表揚。翁章梁說，志工展現「無我精神」，放下小我、提升至大我層次，理解社會需求並投入公益，這份精神正是參與志工服務重要基礎。
社會局表示，聯合國將2026年訂為「國際志工永續發展年」，明年將以「嘉義縣響應國際志工年IVY 2026」為理念，期望帶動社會志願服務風氣，2026台灣燈會在嘉義正積極籌備中，有意擔任志工的民眾可與嘉義縣志願服務推廣中心聯絡，撥打05-2111990。
