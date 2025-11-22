嘉義小農登場沖繩台灣祭 為明年台灣燈會暖身

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義小農跨海前進日本沖繩，在國際通「台灣祭」展售地方農特產。圖／黃貞瑜提供
嘉義小農跨海前進日本沖繩，在國際通「台灣祭」展售地方農特產。圖／黃貞瑜提供

嘉義小農跨海前進日本沖繩，在國際通登場的「台灣祭」展現地方農產與文化魅力。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜率隊參與活動，在會場推介多元農特產品，今天完成簽署嘉義與沖繩農業合作意向書；另也舉辦搓湯圓體驗活動，提前為2026台灣燈會在嘉義暖身。

活動首日舉行開幕剪綵，黃貞瑜與日本台商會聯合總會總會長洪益芬、亞洲台灣商會聯合總會農漁業委員長東鄉青龍、琉球台灣商工會會長洪柏青等僑界代表共同出席，且在洪益芬見證下，黃貞瑜與洪柏青簽署嘉義與沖繩農業合作意向書，建立農業技術與行銷合作基礎。

嘉義縣農會帶領十多家小農展售，包括米果、鮮筍、茶葉、蔬果乾、鳳梨製品、花生加工品、虱目魚產品、苦瓜飲、精品蘭花、鮮蝦及精品咖啡等，展區試吃人潮不斷，成為台灣祭的人氣亮點。許多旅客現場詢問產品來源，對嘉義農產留下深刻印象。

黃貞瑜分享，有外國旅客第一次吃到湯圓，覺得驚喜又好吃，還有日本長者在家人陪同下參加體驗活動，認識元宵節搓湯圓文化，希望透過農產、文化與體驗活動深化日本旅客對嘉義的認識，嘉義縣2026年將舉辦台灣燈會，希望更多人一起來感受文化魅力。

嘉義小農跨海前進日本沖繩，在國際通「台灣祭」舉辦元宵節搓湯圓體驗。圖／黃貞瑜提供
嘉義小農跨海前進日本沖繩，在國際通「台灣祭」舉辦元宵節搓湯圓體驗。圖／黃貞瑜提供
嘉義小農跨海前進日本沖繩國際通「台灣祭」，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右二）與琉球台灣商工會會長洪柏青（左二）簽署嘉義與沖繩農業合作意向書。圖／黃貞瑜提供
嘉義小農跨海前進日本沖繩國際通「台灣祭」，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右二）與琉球台灣商工會會長洪柏青（左二）簽署嘉義與沖繩農業合作意向書。圖／黃貞瑜提供

嘉義 日本 台灣燈會

