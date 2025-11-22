快訊

雲林這處險滅村 他砸1500萬購地只為無償借用：一起好才有意義

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林古坑華南社區在地業者廖鴻瑞（右一）自籌1500萬元購置0.5公頃土地，無償提供社區打造食農教育推廣園區，社區發展協會專案督導賴雅玫（左起）、理事長劉清極、返鄉青年王冠霖等人感謝他出錢出力協助社區。記者陳雅玲／攝影
雲林古坑華南社區昔日人口外流一度面臨滅村，近年透過食農教育成功活絡地方，從迷你農村躍升全國金牌農村。為擴大量能承接日益成長的深度旅遊需求，在地業者廖鴻瑞主動伸援，自籌1500萬元購置0.5公頃土地，無償提供社區打造「華南食農教育推廣園區」，為社區深度旅遊推廣增添助力，實現「社區共好」願景。

華南社區20年前人口快速流失，華南國小學生數一度跌至僅23人，村內彷彿只剩老人身影。社區與學校攜手求變，以食農教育為核心重新串起地方產業脈絡，吸引更多外地民眾走進華南，帶動青年返鄉投入發展，如今國小學生成長至百餘人，昔日滅村陰影不再。

社區專案督導賴雅玫說，推動食農教育已逾10年，期間承蒙大李茶行老闆李明璋無償提供一公頃土地，打造「石梯田書屋」作為體驗場域，帶領遊客認識農作、採集、手作，走出走馬看花式旅遊，如今每年導覽人數約近3千人，成效亮眼。

為承接更多遊客、深化產業認識，社區希望擴大導覽規模。經營「天空之夜養生泡腳咖啡」的廖鴻瑞得知後，決定自掏腰包，在店旁買下0.5公頃土地無償借社區做食農園區，甚至親自幫忙鐵工、裝燈等細活。

他說，自己9年前從業務工作轉入華南經營咖啡廳，親眼看見社區因食農教育而重生，深受感動；如今有能力買地，自然願意盡一分力量，「社區好，咖啡廳也好，大家一起好才真正有意義。」

甫完工的「華南食農教育推廣園區」緊鄰石梯田書屋，並在社區年度盛事「謝天祭」正式啟用。園區占地0.5公頃，設有產品展售中心、食農體驗區、香草園、停車場及公共廁所，更因地勢制高，可俯瞰雲嘉山嵐美景，讓入園者驚呼連連。

社區發展協會理事長劉清極感謝廖鴻瑞「出錢又出力」，讓社區能做更多、走得更遠。賴雅玫表示，未來將持續串連水保署等資源，深化園區規畫，並與咖啡廳等在地業者合作推出各項活動，盼透過更完整的深度體驗鏈，讓年輕人持續看見希望、願意返鄉，共同寫下華南的下一章。

華南食農教育推廣園區設有產品展售中心、食農體驗區、香草園、停車場及公共廁所，更因地勢制高，可俯瞰雲嘉山嵐美景，圖為香草園，左起依序為華南社區在地業者廖鴻瑞、社區理事長劉清極、返鄉青年王冠霖。記者陳雅玲／攝影
華南食農教育推廣園區日前在社區年度盛事「謝天祭」正式啟用，因地勢制高，可俯瞰雲嘉山嵐美景。圖／華南社區提供
華南食農教育推廣園區設有產品展售中心、食農體驗區、香草園、停車場及公共廁所，更因地勢制高，可俯瞰雲嘉山嵐美景，圖為展售中心。記者陳雅玲／攝影
華南食農教育推廣園區設有產品展售中心、食農體驗區、香草園、停車場及公共廁所，更因地勢制高，可俯瞰雲嘉山嵐美景，圖為展售中心。記者陳雅玲／攝影
