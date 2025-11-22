快訊

地制法修正通過雲林將新增1名副縣長 張麗善：已有口袋人選

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，明年元旦施行，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長，地方關切人選，縣長張麗善（中）表示，已有口袋人選，會審慎評估。記者陳雅玲／攝影
立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，縣市政府置副縣市長2人、副秘書長1人，直轄市政府一律置副市長3人、副秘書長3人，刪除人口限制規定；明年1月1日施行。雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長，地方關切人選，縣長張麗善表示，已有口袋人選，會審慎評估，找出能為雲林縣繼續奉獻的好人才。

地方制度法修正案昨三讀通過，雲林縣將可增加一名副縣長、一名副秘書長。張麗善今受訪表示，中央政策及許多部會的組織編制都擴大，地方政府需要承接很多政策與業務，當然很希望在人事編制上，能夠增加員額。

外界關心新增副縣長可能人選，張麗善表示，已有口袋人選，會審慎評選，找出長期以來對雲林縣有明顯奉獻、功不可沒、對地方熱愛、各方面表現可圈可點的人選，會找出能為雲林縣繼續奉獻的好人才。

現任副縣長謝淑亞長期耕耘斗六、古坑山區，新增副縣長是否會以山海平衡為考量，張麗善對此表示，現在人才輩出，在不同領域都有非常優秀的表現，地域上的考量並非最重要，她看重的是這個人長期以來對雲林的奉獻，以及對雲林縣各方面的支持與表現，「我想許多鄉親對這樣的人選都非常期待」。

立法院昨三讀通過「地方制度法」修正案，明年元旦施行，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長，地方關切人選，縣長張麗善（左四）今出席活動受訪表示，已有口袋人選，會審慎評估。記者陳雅玲／攝影
雲林 張麗善 秘書長

