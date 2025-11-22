聽新聞
國定古蹟台灣府城大東門、大南門啟動修復 2028年重現城郭風華
國定古蹟台灣府城大東門、大南門為台南早年設置的7座城門之一，為延續城門文化資產生命周期，文化局啟動「國定古蹟台灣府城大東門及大南門修復工程」，今在台南市副市長葉澤山見證下，舉辦動土開工儀式，可望重現台南府城的歷史風貌，預計2028年1月完工。
葉澤山表示，大東門與大南門是府城歷史空間的重要象徵，自清代以來不僅承載台南城市發展脈絡，更是市民生活記憶與文化情感的所在，透過此次修復工程，可望提升古蹟結構安全，並重現台南府城歷史風貌，讓市民與遊客擁有更完善、安全且具教育性的文化場域。
文資處說明，大東門與大南門約創建在西元1725年清雍正3年時期，後因軍事防禦需求，1835年在大南門增築外護月城，也稱為甕城，使大南門成為全台唯一仍保留外護月城構造的城門，更展現其在城郭系統中的獨特地位。
文資處表示，2座古門主要由石砌門座與上層城樓構成，1975年整修時，原磚木構造城樓已改用鋼筋混凝土重建，然而歷經多年氣候侵蝕與地震等影響，大東門、大南門皆出現屋頂滲漏、混凝土開裂、鋼筋鏽蝕等問題。
其中，大東門更有混凝土及屋瓦脫落情況，已對結構安全與參觀動線造成威脅，南市府文化局、文資處在2022年啟動調查研究與修復規畫，爭取修復工程經費約5560萬，由中央補助3614萬、地方自籌1946萬，今舉行國定古蹟台灣府城大東門、大南門修復工程動土開工。
文資處強調，本次工程以確保結構安全、重現歷史風貌、提升周邊環境品質及延續文化資產生命周期為核心目標，工期約750天，預計2028年1月完工，透過全面性的修繕與保存，讓城門在兼顧安全、歷史美感與文化功能的前提下重獲新生。
