鄭麗文明回故鄉雲林 很多人找不到她老家...原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導
國民黨主席的故鄉在雲林口湖鄉，其老家位在口湖農會對面的台糖宿舍，目前只剩一間台糖原料區老舊火車站，其餘全都拆光。記者蔡維斌／攝影
國民黨新科主席鄭麗文老家是在雲林縣口湖鄉，當選主席以來，地方各界紛紛有意到她老家貼紅榜祝賀，卻找不到地方，經查原來她的老家是台糖舊宿舍，早在2、30多年前已拆得精光，目前只剩一片長草的空地，即便如此，鄭麗文仍在明天應故鄉人邀請回到離開超過40年的家鄉參加活動、探訪親友。

國民黨新任黨主席鄭麗文，當選主席後，地方即傳出她是雲林縣口湖鄉人，口湖地方人士有意前往她的老家張貼賀榜，卻都鎩羽而歸，有人說「連一片牆壁都找不到」，口湖鄉長李龍飛表示，地方難得出了一位女性的國民黨主席，的確相當難得，鄭麗文雖自幼就離開口湖，畢竟是出生的故鄉，故鄉人同喜同賀也是人之常情。

地方人士說，因鄭離開很久，很多人都不知道她是口湖鄉人，四處探詢才知她的老家位在口湖農會前方，去了卻也找不到住所，一問才知台糖舊宿舍很久以前就拆光。據鄭的老一輩鄰居說，鄭麗文的父親是退伍軍人，媽媽是口湖鄉人，她的外公早年在水利會工作，鄭麗文則和家人住在台糖口湖原料區的舊宿舍。

口湖鄉農會正前方目前仍保留一棟掛有「虎尾糖廠水林原料區口湖分區」牌子的老建築，已空無一人，鄰居說，原料區辦公室早年是口湖鄉台糖五分車的舊車站，鄭麗文老家就在對面的宿舍區，她3、4歲就隨家人搬到北部，直到最近當選黨主席，才又有人提起，但她的老家已不在了。

盡管如此，口湖鄉明天將辦理一場健走活動，地方透過管道盛情邀請，鄭麗文將返鄉探望親友，回顧一下童年往事。

國民黨主席的老家在雲林口湖鄉農會對面的台糖宿舍早已全都拆光，目前只剩一片雜草空地。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席的老家在雲林口湖鄉農會對面的台糖宿舍早已全都拆光，目前只剩一片雜草空地。記者蔡維斌／攝影
