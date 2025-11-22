緬懷童年親情 畫家許龍和台南新市展出20多年創作精華
定居台南創作20多年的畫家許龍和今天起到28日在台南新市新港社地方文化館舉辦 「油藝之境─許龍和油畫個展」油畫個展，除擅長的主題、特別展出與母親共同記憶的畫作、讓觀者也能體會他的緬懷之情。
許龍和母親年過九旬還自己種菜，行動自如，不久前卻突然間離世。許龍和之前將母親下田澆水、童年常見的火雞等影像入畫，每次看到畫面、總讓他想念，這次展出特別引人注目。
許龍和近年在各地舉辦10次個展，也指導作畫。今天展出的50多幅作品，作品以風景寫生、動物及近來鍾情的花卉靜物為主題，也有奧黛麗·赫本等名人入畫。
許龍和除大自然風景，兒時農村生活的記憶，也成為重要靈感來源。他擅長記錄農業社會樸實風景與勤奮身影，傳達人與土地、人與自然之間深厚的連結，喚醒觀者心中那份對純樸歲月的懷念與敬意。
他的作品每幅都說著當時的故事，展現他對自然的熱愛與細膩觀察與人生體悟，希望帶領觀眾以感性探索畫作蘊藏的情感與故事，尤其火雞、媽媽種菜畫面，總讓他想起勤勞一生的媽媽。
新市區長張榮哲說，個展不僅是油畫技法展現，更是記憶與情感的探索，許龍和以畫筆留住時光流逝片段，提醒大家最能觸動心靈的，往往源自生活最平凡瞬間。
許龍和說，「歡迎大家來細細品味色彩流動中的故事與溫度，讓心靈在畫作間找到片刻寧靜與感動。」曾師從許龍和學習油畫也創作近10年的畫家市議員陳碧玉到場致意。
