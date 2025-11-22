嘉義首座Outlet啟動整地！華泰名品城嘉義店第1期營運期程曝

台灣首家純血Outlet華泰名品城GLORIA OUTLETS今年歡慶10周年，華泰在高鐵嘉義車站特定區的重大投資案「OUTLET華泰名品城嘉義店」啟動整地作業，第1期工程預計明年2月動土，2028年第3季開幕，2032年全區全面營運。這將是嘉義縣首座百貨型大型購物商場，區域商業版圖迎來關鍵轉折。

縣長翁章梁表示，華泰Outlet進駐是嘉義縣零售版圖的重要突破，占地約10公頃、第1期規畫超過200家店，採美式開放式設計，未來將串聯高鐵站前、新市鎮及367公頃重劃區，形塑全新商業聚落。他強調，嘉義過去以製造為主，但未來「消費」將成為地方經濟的第4支柱。華泰名品城嘉義店第1期2028年營運，勢必成為新的消費地標，帶來的交通車潮，縣府將提前規畫因應。

華泰名品城嘉義店明年初動工，下半年啟動招商。業者看好高鐵特區及台積電嘉義太保廠帶來的人流利多，基地距台積電廠區僅約800公尺，全案採三期開發，總投資約48億元，開幕後年營收目標上看50至60億元，力拚南部Outlet營收龍頭，與桃園青埔店形成「南北雙冠王」。