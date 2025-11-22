嘉市入口門戶北港路2側開發卡關20年重啟 說明會地主盼速推進

停擺20年的嘉義市北港路兩側開發案重啟程序，北港路緊鄰國道1號嘉義交流道，是嘉市入口門戶，市府昨天舉辦「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（配合嘉市產業發展專區）」公開展覽首場說明會，向近1700名土地所有權人說明最新規劃。

地方對此案期待已久，現場反應踴躍，希望延宕多年的重大開發能加速向前，大家最關心的是土地如何分配？能不能不要拆房子，時程何時能明朗，不要再一直等下去？後續還有2場說明會。

北港路2側開發是嘉市西區重要起飛計畫，規畫以來歷經多次卡關，市府推動20年始終未能落實。今年迎來重大突破，市長黃敏惠4月率市府團隊赴內政部都委會第076次會議，成功爭取以「個案變更」續審，計畫得以重啟。10月31日起重新進入30天公開展覽程序，11月安排3場說明會讓市民掌握進度。

都市發展處長許懷群表示，此案距上次公開展覽相隔17年，時空背景、發展方向都大幅改變，因此依規定重新辦理展覽。配合當前產業需求，市府將原名「嘉義市新都心地區」更名為「嘉義市產業發展專區」，清楚將開發主軸定位於產業成長與區域鏈結。

許懷群說，未來結合高鐵嘉義站聯外輕軌，可吸引倉儲物流、智慧製造、創新研發、循環經濟等產業進駐。最新規畫包括約70公頃產業專用區、23公頃經貿服務設施及2公頃產業生活專用區，有望成為雲嘉嘉新的產業核心。在公共設施上，計畫以藍綠帶串聯公園、滯洪及排水空間，回應極端氣候，打造兼具通風、降溫與休憩功能的永續城市環境。

公開展覽至11月29日止，民眾可向都市發展處提出書面意見。第2場說明會11月22日在北園國中舉行，第3場11月28日在市府8樓會議室辦理。