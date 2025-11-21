北港朝天宮黑面三媽睽違百年台南會香 市區大遶境

快訊

中央社／ 台南21日電

睽違109年，雲林北港朝天宮黑面三媽起駕南巡，今天下午在台南舊城區遶境，晚上抵達台南祀典大天后宮會香，台南市長黃偉哲到場主祭，期待北港媽南下府城會香傳統持續下去。

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽15日起駕南巡，也是自1916年以來首度南下台南，台南107間宮廟參與接駕。

黑面三媽「南都巡歷」為期10天，沿嘉義縣進入台南，昨天開始在市區遶境，今天更巡行舊城區，眾多信徒在道路兩旁拍攝留下紀念，有些外國遊客也停下腳步，觀賞這場百年宗教巡禮。

黑面三媽今晚抵達台南祀典大天后宮會香，信徒擠爆廟埕，黃偉哲到場主祭，祈求媽祖庇佑風調雨順，四時無災。

北港朝天宮和台南祀典大天后宮自清領以來就有會香傳統，但因1915年西來庵事件而中斷，迄今逾100年；今年5月擲筊請示，媽祖同意重啟這項宗教盛事。

黑面三媽此次南巡，預定行經台南17個行政區，其中20日至22日在市區大遶境，和台南祀典大天后宮會香，重現百年前宗教盛況。

北港朝天宮 天后宮

