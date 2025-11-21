雲林首家無印良品門市今開幕 張麗善：盼雲林良品進駐擴大合作

雲林縣首家MUJI無印良品門市進駐斗六社口旅客服務中心，也是在台灣的第70間門市，今天上午開幕即湧入大批消費者，排隊結帳人龍一路排到店門口，開幕後一個多小時，不少商品即被搶購一空，雲林縣長張麗善應邀參加開幕典禮時表示，期盼未來「雲林良品」也能進駐門市，擴大合作量能。

MUJI無印良品插旗雲林，看中斗六市消費潛力，首家門市即選在斗六社口旅客服務中心，打造2層樓共360坪路面店，今上午開幕，雲林縣長張麗善、台灣無印良品總經理吉田明裕、副總經理梁益嘉、元長鄉長李明明、縣議員陳芳盈等人應邀參加。

MUJI無印良品斗六門市是全台唯一使用牡蠣殼、樂土灰泥、回收咖啡渣等再生建材，門市內部也置入國產材柳杉實木柱及台灣桂竹，利用竹編工藝打造壁面裝飾與屏風，今開幕吸引大批消費者湧入，開幕一個多小時後，不少貨架商品都被清空，其中以食品類商品最受歡迎，其次為服飾類。

縣府城鄉發展處長林長造表示，無印良品斗六門市由原斗六社口旅客服務中心重新打造，依促進民間參與公共建設法在2024年採OT模式引進民間團隊營運，繼引入「熱浪島」進駐，今年MUJI無印良品加入，代表對雲林消費力與生活文化的肯定，也將為地方帶來更多商業活水與城市發展契機。

張麗善表示，斗六社口旅客服務中心周邊匯集星巴克、UNIQLO、全國電子、燦坤3C及壽司郎等品牌，已逐步形成新興商圈與城市新地標。門市同時結合縣內多個觀光景點資訊，旅客只需掃描QRCode即可認識雲林的風土、人情與地貌。無印良品不僅提升生活美學與生活品質，也是友善企業的典範。

張麗善表示，無印良品與在地市集及特色農產合作緊密，包括三小市集及元長鄉花生、大豆專區等農產品皆可在店內購得，期盼未來「雲林良品」也能進一步進駐門市，擴大合作能量。