特富野古道設施改善工程 獲永續與環境美學獎

中央社／ 嘉義縣21日電

林保署嘉義分署「特富野古道設施改善工程」繼3月獲頒中華民國景觀學會2024第十二屆台灣景觀大獎後，今天再獲中國土木水利工程學會114年工程永續與環境美學獎環境與生態類特優殊榮。

農業部林業及自然保育署嘉義分署發布新聞稿說，中國土木水利工程學會頒獎典禮今天於台北市格萊天漾大飯店舉行，嘉義分署由秘書鄭鈞謄及廠商代表領獎，並分享工程與生態共融的經驗。

林保署嘉義分署分署長李定忠說，「特富野古道設施改善工程」為保障遊客使用安全，將既有13座橋樑進行全面整修，在設計上關注步道、自然景觀與生態保護的和諧共生，因而獲獎。

李定忠強調，施工時為了避免重機具車輛搬運材料破壞環境，採用單軌車、人力搬運的方式，營造友善生態環境的施工方式。改善工程於111年6月開工，112年9月竣工，經費約新台幣2400多萬元。

林保署嘉義分署指出，特富野古道見證了阿里山地區數百年的歷史變遷，亦為山海圳國家級綠道代表路段之一，連接嘉南平原與阿里山的自然美景及鄒族文化，十足體現高山生態與文化傳承的理念。

總統賴清德於110年副總統任內，曾與各國駐台使節參訪特富野古道，走訪台灣山林深入部落，體驗鄒族的文化及熱情。

嘉義 阿里山 鄒族

