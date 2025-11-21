快訊

「嘉義大教室：共創新樣式」展覽登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義市立美術館自 2020 年起推動「校園藝術扎根計畫」，透過藝術與設計，引導學生重新思考城市空間與生活文化。今年因應「320+1 嘉義市城市博覽會」，推出「生活系設計」課程，攜手輔仁中學與華南高商，以觀察、採集與跨域創作共同打造嘉義的新樣式。學生走入街區、公園及生活場域，從聲音、影像到設計實踐，展現對城市的多元想像。課程成果將與五年扎根計畫作品同步於西門交誼創新所《嘉義大教室：共創新樣式》展出，邀請市民共同感受嘉義的創造力與文化能量。

嘉義市長黃敏惠表示，「嘉義市是一座深具文化底蘊的城市，而這份底蘊正是由一代代生活在嘉義的市民共同累積。」她指出，今年城市博覽會希望讓更多青年參與城市未來的討論與想像。「孩子用最敏銳的方式觀察生活，他們的想像力，就是嘉義最珍貴的創意能量。」透過藝術家帶領學生走入嘉義公園、街區及日常環境，以聲音、影像與設計重新理解城市，「我們不只看見下一代描繪的嘉義，也從他們的作品中看見城市未來的可能。」

文化局長謝育哲表示，今年的成果展充分呈現學生以多元媒材詮釋「自己的嘉義」，從聲音採集、微生物錄影，到圖像與文字創作，都展現出學生從日常生活出發的敏銳觀察力。他強調：「美術館不只是展覽場域，更是一間城市的美術教室。校園扎根計畫讓藝術真正走進孩子的生活，使他們對城市有更深的理解與情感。」今年課程與輔仁中學及華南高商跨域合作，透過藝術與設計共同打造「嘉義新樣式」，讓青年以創意參與城市博覽會。「嘉義因孩子的創作而更具生命力，邀請市民在展期間走進嘉義大教室，欣賞學生的想像與創意。」

「生活系設計」課程規劃「2 小時工作坊」與「6 小時延伸課程」兩種形式，由藝術家劉芳一與王懷遠授課，帶領學生從日常練習傾聽、觀察與採集，並轉化為創作。輔仁中學與劉芳一的「用耳朵打不到蒼蠅」課程，以聲音為主題，學生走訪校園錄音、採集與播放，共同製作專屬校園的「聽覺地圖」；華南高商與王懷遠的「微聲都市之歌」課程，帶領學生至嘉義公園採集微生物與顯微錄影，並結合文字與歌曲創作，完成多首嘉義限定的青春小情歌。兩位藝術家帶領學生走出教室、走入街區，以生活為起點重新認識嘉義，並於城市博覽會呈現成果。

嘉義市立美術館說明，今年配合 320+1 嘉義市城市博覽會，除累積五年的 21 校、逾 500 位學生參與成果外，嘉美館更攜手兩所高中職，共同將整座嘉義轉化為一間大教室，透過觀察與設計展開跨域實踐。

聚傳媒

嘉義 設計 教室

