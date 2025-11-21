2025大台南國際旅展開幕 190個攤位提供優惠資訊
2025大台南國際旅展今天在大台南會展中心開幕，為期4天，全場190個攤位，日本多個友誼城市及菲律賓姊妹市也都參展，提供優惠旅遊資訊。
大台南國際旅展今年邁入第14年，台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，日本滋賀縣、仙台市、山形市、別府市、宇佐市、水上町、宇土市、宇城市、美里町及姊妹市菲律賓阿克蘭省參展，展現台南城市外交活躍。
黃偉哲表示，許多海外友誼城市首長、代表，特別在旅展期間到台南交流，深化雙方情誼，顯見旅展是行銷台南國際舞台，也是國際間觀光交流合作平台。
市府表示，今年旅展國內外參展陣容多元，其中海外展區由日本、菲律賓、捷克、美國、英國等攜手打造，日本主題館更集結14個縣市及3個單位組團設置攤位，呈現旅遊國家魅力。
