無印良品首度進駐雲林 選用在地黃豆釀出好醬油

中央社／ 雲林縣21日電

無印良品首度進駐雲林縣今天開幕，室內裝潢設計採多項環境保護建材，以台灣在地素材強調永續理念，為慶祝開幕，選用雲林元長鄉黃豆，遵循古法釀製2款醬油，獨步全台販售。

無印良品斗六門市進駐斗六社口旅客服務中心，2層樓共360坪購物空間，雲林縣長張麗善應邀參加開幕典禮，期盼未來「雲林良品」進駐門市，擴大合作能量。

台灣無印良品股份有限公司總經理吉田明裕希望未來與地方能有更好合作，包括活化就業、提升居民生活質感及社口商圈永續發展。

無印良品表示，斗六門市室內裝潢設計選用多項環保建材，壁面使用水庫淤泥為原料，經再生改質技術而製成樂土灰泥，加上回收咖啡渣混合成再生建材，經咖啡渣染色後呈現自然色澤，讓空間兼具吸濕除臭機能；地板選用回收牡蠣殼等台灣常見廢棄素材製作，減少廢棄物，實踐循環經濟與永續的企業社會責任。

此外，門市置入國產材柳杉實木柱及台灣桂竹，利用竹編工藝打造不同紋樣壁面裝飾與屏風，區分商品陳列區域，也讓空間結合在地工藝。

無印良品說，斗六門市開幕就有「良品市場」，分享許多在地生產食農商品，同時領先全台推出2款醬油，都選用元長非基因改造的高雄選10號黃豆，遵循古法釀製，醬色淡雅、口感甘甜，為日常料理增添自然鮮味。

斗六門市也導入「交換繪本」服務，鼓勵親子共讀與知識共享，民眾只要捐2本繪本，就可從門市繪本中挑1本帶回家，讓故事與善意在社區中流轉。

無印良品 斗六 雲林

