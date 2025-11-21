黃偉哲：台南續以行動維持與日本友好交流

台南市長黃偉哲今天表示，台南和日本多個友誼城市交流密切，在城市治理、文化活動等領域長期互動，農特產品合作也展現良好互惠關係，將持續以行動維持友好交流。

中國與日本由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言，緊張情勢升溫；黃偉哲在台南市議會答詢表示，近期青森蘋果在台南百貨公司銷售，大台南國際旅展更設日本主題館，涵蓋滋賀縣、仙台市與山形市等14縣市。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻時刻，日本政府及時捐贈疫苗援助台灣；中國暫停輸入台灣鳳梨時，前日本首相安倍晉三也在社群平台公開分享品嚐台灣鳳梨照片，力挺台灣，彰顯台日間深厚真摯友誼。

黃偉哲表示，美國國務院已重申對美日同盟的承諾堅定不移，面對持續變動國際形勢，台日珍貴友誼更應堅定不移。台南將持續深化與日本產業合作、文化互動與農特產品推廣等領域交流，以具體行動展現支持立場，歡迎日本優質農產品到台南，促進雙方合作共榮。