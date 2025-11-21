交通助理員取締違停開單惹議 黃偉哲：重新檢視
台南市交通助理員取締違停開單引發爭議，市府已暫停交通助理員開單勤務。市長黃偉哲今天在市議會答詢表示，將重新檢視勤務內容，調整至最符合地方民意與交通實務需求。
黃偉哲指出，交通助理員設置初衷在於改善交通及提升安全，是本意良善政策，重新檢視勤務內容，讓台南交通朝更安全有序方向邁進。
市警局說明，依交通助理人員管理辦法規定，交通助理員協助違規停車稽查、支援學童上下學通學步道疏導、重要路口引導及交通安全宣導等多項勤務。今年9月起調整勤務方向，增加多元協勤任務，聚焦交通疏導與安全維護。
市府表示，交通助理員屬協勤角色，非以量化取締件數作為績效指標，目的是支援警方、改善交通、提升用路安全。
市府聘用交通助理員10多人，部署在台南市區，因取締違停開單掀起爭議，市府初步暫停交通助理員執行開單勤務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言