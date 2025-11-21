交通助理員取締違停開單惹議 黃偉哲：重新檢視

快訊

中央社／ 台南21日電

台南市交通助理員取締違停開單引發爭議，市府已暫停交通助理員開單勤務。市長黃偉哲今天在市議會答詢表示，將重新檢視勤務內容，調整至最符合地方民意與交通實務需求。

黃偉哲指出，交通助理員設置初衷在於改善交通及提升安全，是本意良善政策，重新檢視勤務內容，讓台南交通朝更安全有序方向邁進。

市警局說明，依交通助理人員管理辦法規定，交通助理員協助違規停車稽查、支援學童上下學通學步道疏導、重要路口引導及交通安全宣導等多項勤務。今年9月起調整勤務方向，增加多元協勤任務，聚焦交通疏導與安全維護。

市府表示，交通助理員屬協勤角色，非以量化取締件數作為績效指標，目的是支援警方、改善交通、提升用路安全。

市府聘用交通助理員10多人，部署在台南市區，因取締違停開單掀起爭議，市府初步暫停交通助理員執行開單勤務。

台南 黃偉哲 違停

