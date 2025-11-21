嘉縣民雄頭橋都市計畫特II道路將通車 疏解交通

快訊

中央社／ 嘉義縣21日電

國道1號民雄交流道於民國100年啟用，車流增加造成嘉縣民雄鄉主要幹道文化路交通壅塞。中央補助地方開闢特II、13號及13-2號道路目前已竣工，正進行缺失改善作業，預計12月上旬通車。

嘉義縣長翁章梁今天與內政部常務次長吳堂安、民雄鄉長林于玲及多名縣議員視察「民雄頭橋都市計畫特II道路銜接13號及13-2道路工程」，內政部國土管理署簡報指出，3條道路已完工，正進行細部改善。

國土管理署說，這3條道路工程總經費新台幣7億2841萬元，內政部補助5億6283萬元、縣府補助地方款6623萬元、民雄公所自籌地方款9935萬元。總闢建長度約2.3公里，路寬分別為40公尺及20公尺，主要設施為道路、排水、橋梁、景觀、寬頻管道及照明等工程。

國土管理署指出，特II道路雙側配置有2汽車道、1慢車道及人行道；13號及13-2號道路雙側配置1汽車道與慢車道並設有人行道，提供民眾安全通行環境。道路設置行人庇護島、路緣斜坡、路口轉角防護措施、行人道座椅，設備箱體收納於設施帶，並擴大街角，提供安全轉彎停等空間。

吳堂安表示，除了針對既有道路改善，新闢道路時也納入人本環境理念，符合國人對道路的期待，通車後可讓民雄鄉親在通往嘉義市的途中享有更理想的道路環境。

翁章梁強調，民雄鄉正在發展，無論是鐵路高架化、民雄航太園區或是800多戶的社會住宅，都會讓更多人口遷入，因此道路建設非常重要，未來會繼續跟中央及公所合作，持續改善用路環境。

車道 人行道 國土

