台南仁德車站周邊停車空間不足 議員促交通局1個月內提改善方案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南仁德火車站周邊停車位空間不足，許多車主找不到合法車位，卻不斷被開紅單，市議員吳禹寰（右）今質詢要求南市交通局1個月內提出改善計畫。圖／取自南市議會直播
台南仁德火車站周邊停車位空間不足，許多車主找不到合法車位，卻不斷被開紅單，市議員吳禹寰（右）今質詢要求南市交通局1個月內提出改善計畫。圖／取自南市議會直播

台南仁德火車站原停車位就不足，近期周邊收費停車場因承租人租約到期而暫停營運，導致停車問題更加惡化，市議員吳禹寰今質詢說，接獲不少民眾陳情，車站周邊停車困難，還要被開單，不少車主抱怨連連，要求交通局1個月內提出具體改善計畫。

對此，交通局長王銘德回應，該處收費停車場屬於台鐵土地，會盡快與台鐵協商，研議重新開放使用的可行性。

吳禹寰表示，仁德車站是當地的交通熱點，但車站周邊停車格常常一位難求，車位供給不足問題困擾地方多年，甚至部分停車格還被廢棄車輛長期占用；近期鄰近的收費停車場又突然封閉，導致很多車主找不到合法停車位，非惡意違停，卻收到一張張違規紅單，讓車主叫苦連天。

他要求，市府交通局應盡速提出停車供需改善方案，並在1個月內提出具體計畫，同時呼籲警方在改善完成前，取締方式要更有彈性，以勸導為主，「這不是特權，是希望讓市民擁有合法可停的基本空間」。

交通局說明，仁德火車站周邊機車停車供給不足及收費議題，考量地方發展需求與民眾實際使用情形，將持續會勘合適的路邊空間與閒置空地來增設停車位，另也會加強與地方進行溝通協調收費管理方式，兼顧交通秩序與地方停車便利。

火車站 停車場 停車格

相關新聞

嘉市普發加碼6000期程受關注 黃敏惠：力拚農曆年前完成

嘉義市議員黃大祐上午議會質詢指出，民眾關心普發消費現金是否確定發放，日前市長已承諾加碼金額將提高至6000元，消息讓市民...

嘉義太保市振興金卡關3個月 民眾盼三讀會通過盡快發放

嘉義縣太保市8月提案發放振興金，時隔3個月至今尚未發放，公所本周再送追加預算書至代表會，待三讀通過後即可發放，地方民眾引...

嘉義縣民雄特II道路竣工 斥資7.28億預計12月上旬通車

嘉義縣民雄鄉江厝店街道狹小，緊鄰民雄交流道及頭橋工業區，大車頻繁通行、交通壅塞，為分散車流，嘉義縣政府與民雄鄉公所向中央...

嘉市消防車逾齡、消防栓不足 議員轟：不能等火燒了才檢討

嘉義市議員上午質詢直指，嘉市救災量能存在多項關鍵缺口，包括逾齡消防車仍在服役、高空救災設備不足、木造建築區消防栓密度偏低...

台南交通助理員開單喊卡惹議 黃偉哲：會力保預算

台南今年8月啟用交通助理員改善市區違停亂象，但因開單量暴增引發民怨，讓部分市議員醞釀刪除交通助理員預算，市長黃偉哲更不得...

