台南仁德車站周邊停車空間不足 議員促交通局1個月內提改善方案

台南仁德火車站原停車位就不足，近期周邊收費停車場因承租人租約到期而暫停營運，導致停車問題更加惡化，市議員吳禹寰今質詢說，接獲不少民眾陳情，車站周邊停車困難，還要被開單，不少車主抱怨連連，要求交通局1個月內提出具體改善計畫。

對此，交通局長王銘德回應，該處收費停車場屬於台鐵土地，會盡快與台鐵協商，研議重新開放使用的可行性。

吳禹寰表示，仁德車站是當地的交通熱點，但車站周邊停車格常常一位難求，車位供給不足問題困擾地方多年，甚至部分停車格還被廢棄車輛長期占用；近期鄰近的收費停車場又突然封閉，導致很多車主找不到合法停車位，非惡意違停，卻收到一張張違規紅單，讓車主叫苦連天。

他要求，市府交通局應盡速提出停車供需改善方案，並在1個月內提出具體計畫，同時呼籲警方在改善完成前，取締方式要更有彈性，以勸導為主，「這不是特權，是希望讓市民擁有合法可停的基本空間」。

交通局說明，仁德火車站周邊機車停車供給不足及收費議題，考量地方發展需求與民眾實際使用情形，將持續會勘合適的路邊空間與閒置空地來增設停車位，另也會加強與地方進行溝通協調收費管理方式，兼顧交通秩序與地方停車便利。