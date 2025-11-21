聽新聞
嘉義太保市振興金卡關3個月 民眾盼三讀會通過盡快發放
嘉義縣太保市8月提案發放振興金，時隔3個月至今尚未發放，公所本周再送追加預算書至代表會，待三讀通過後即可發放，地方民眾引頸期盼，無論發3000元或發5000元，都有助災後復原和恢復生活，代表會今天一讀會尚未討論振興金提案，民眾盼能在會期內通過盡速發放。
太保市公所與代表會立場不合，但都主張應發放振興金，公所評估財源決定發3000元，代表會希望爭取發5000元。公所8月送計畫書至代表會，當時代表會同意墊付，議決單紀錄「審議實施計畫通過後，列入追加預算辦理。」公所9月提送追加預算案至代表會，經審議全案否決，卡關至今。
代表吳宏哲等5人今天發出聯合聲明指出，災後振興金仍待預算完成三讀，才能合法發放，太保市民都在等，並非「已經通過，是公所不發。」這是錯誤資訊，希望代表會在會期內完成審議，逐條審查預算，勿拖延審查，包括災後振興金及災後復原金，都是市民的真切需求。
代表林淑勉說，代表會早已同意墊付振興金，市長發錢代表會一定會列入預算轉正，不需擔心，發放金額由公所執行，代表會只有建議權；定期會要審理較多議案，今天沒有討論到追加預算，可能會在下周一的三讀會討論，若來不及審議將延會，接續完成所有議案審查。
