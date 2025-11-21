賴總統雲林參香報告國政 籲共同對抗境外威脅

總統賴清德今天到雲林縣參拜西螺吳厝朝興宮，向民眾報告政府提升國防預算打造台灣之盾、創造經濟繁榮與社會福祉照顧國民，呼籲大家團結、一起打拚，共同對抗境外威脅。

賴總統感謝廟方為地方付出、熱心公益，幫忙照顧弱勢，也肯定廟方協助國軍後備工作。

賴總統表示，面對中國威脅，要讓國家更安全，一定要提升國防能量，維持國防自主產業，目前全世界僅台灣、美國、日本、韓國與中國等有國防自主能力，國防預算同時也是產業發展預算，未來要打造台灣之盾、保護國民生命財產安全。

推動經濟繁榮部分，賴總統說，前總統馬英九時代，平均經濟成長率2.8%，加權股價指數約8000點；前總統蔡英文時代，平均經濟成長率3.2%，指數破2萬點，直至今年第3季經濟成長率達7.6%，指數2萬7000點，整體經濟持續成長，人均GDP（國內生產毛額）達3.8萬美元（約新台幣119萬元），贏過日本與韓國，將持續推動經濟政策，提高競爭力。

至於社會福祉照顧國民，賴總統表示，包含減稅、0到6歲國家一起養、育兒津貼、公共托育補助與私立大學補助學費等，讓民眾感受政府照顧人民。

「不同黨沒關係，同一國最要緊」，賴總統說，像媽祖不分黨派保佑民眾，希望大家團結、一起打拚，共同對抗境外威脅。