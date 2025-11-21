嘉義縣民雄特II道路竣工 斥資7.28億預計12月上旬通車

嘉義縣民雄鄉江厝店街道狹小，緊鄰民雄交流道及頭橋工業區，大車頻繁通行、交通壅塞，為分散車流，嘉義縣政府與民雄鄉公所向中央爭取經費，在江厝店菜市場旁開闢特II、13號及13-2號道路，斥資7億2841萬元，縣長翁章梁今視察工程進度，預計12月上旬通車。

縣長翁章梁與內政部常務次長吳堂安、民雄鄉長林于玲及多名議員視察工程進度。內政部國土管理署指出，道路已竣工，正進行缺失改善作業；工程總經費7億2841萬元，包括內政部補助款5億6283萬元、縣府補助款6623萬元、民雄公所自籌款9935萬元。

內政部國土管理署表示，總闢建長度約2.3公里，路寬分別為20至40公尺，主要設施為道路、排水、橋梁、景觀、寬頻管道及照明等工程。特II道路雙側配置2汽車道、1慢車道及人行道；13號及13-2號道路雙側配置1汽車道與慢車道並設有人行道，打造安全通行環境。

吳堂安說，除了針對既有道路改善，新闢道路時也納入人本環境理念，道路設置行人庇護島、路緣斜坡、路口轉角防護措施、行人道座椅，設備箱體收納於設施帶，並擴大街角，提供安全轉彎停等空間，通車後可讓民雄鄉通往嘉義市途中有更理想的道路環境。