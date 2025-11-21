快訊

周六小雪！三生肖「天官星」賜福…錢財、貴人如雪片般飛來

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

嘉義縣民雄特II道路竣工 斥資7.28億預計12月上旬通車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄鄉江厝店街道狹小，緊鄰民雄交流道及頭橋工業區，大車頻繁通行、交通壅塞，為分散車流，嘉義縣政府與民雄鄉公所向中央爭取經費，在江厝店菜市場旁開闢特II、13號及13-2號道路，斥資7億2841萬元，縣長翁章梁今視察工程進度，預計12月上旬通車。

縣長翁章梁與內政部常務次長吳堂安、民雄鄉長林于玲及多名議員視察工程進度。內政部國土管理署指出，道路已竣工，正進行缺失改善作業；工程總經費7億2841萬元，包括內政部補助款5億6283萬元、縣府補助款6623萬元、民雄公所自籌款9935萬元。

內政部國土管理署表示，總闢建長度約2.3公里，路寬分別為20至40公尺，主要設施為道路、排水、橋梁、景觀、寬頻管道及照明等工程。特II道路雙側配置2汽車道、1慢車道及人行道；13號及13-2號道路雙側配置1汽車道與慢車道並設有人行道，打造安全通行環境。

吳堂安說，除了針對既有道路改善，新闢道路時也納入人本環境理念，道路設置行人庇護島、路緣斜坡、路口轉角防護措施、行人道座椅，設備箱體收納於設施帶，並擴大街角，提供安全轉彎停等空間，通車後可讓民雄鄉通往嘉義市途中有更理想的道路環境。

翁章梁說，民雄鄉正在發展，無論是鐵路高架化、民雄航太園區或是800多戶社會住宅，都會讓更多人口遷入，道路建設非常重要，除了開闢新道路之外，也建設雨水下水道系統，改善鴨母坔經常淹水問題，未來會繼續跟中央及公所合作，提升用路環境。

嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，縣長翁章梁（右四）、內政部常務次長吳堂安（右三）今天視察工程進度，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，縣長翁章梁（右四）、內政部常務次長吳堂安（右三）今天視察工程進度，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄鄉江厝店菜市場旁新闢特II道路竣工，工程總經費斥資7.28億元，預計12月上旬通車。圖／嘉義縣政府提供

車道 內政部 人行道

延伸閱讀

中科院長盼民雄航太園區變竹科第二 無人機成優勢產業

陸配村里長沒解職送監院查處 內政部：現行法令無扞格

翁章梁賣藕粉？縣長遭AI變造影片冒用 縣府報警要求臉書下架

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

相關新聞

嘉市普發加碼6000期程受關注 黃敏惠：力拚農曆年前完成

嘉義市議員黃大祐上午議會質詢指出，民眾關心普發消費現金是否確定發放，日前市長已承諾加碼金額將提高至6000元，消息讓市民...

嘉義縣民雄特II道路竣工 斥資7.28億預計12月上旬通車

嘉義縣民雄鄉江厝店街道狹小，緊鄰民雄交流道及頭橋工業區，大車頻繁通行、交通壅塞，為分散車流，嘉義縣政府與民雄鄉公所向中央...

嘉市消防車逾齡、消防栓不足 議員轟：不能等火燒了才檢討

嘉義市議員上午質詢直指，嘉市救災量能存在多項關鍵缺口，包括逾齡消防車仍在服役、高空救災設備不足、木造建築區消防栓密度偏低...

台南交通助理員開單喊卡惹議 黃偉哲：會力保預算

台南今年8月啟用交通助理員改善市區違停亂象，但因開單量暴增引發民怨，讓部分市議員醞釀刪除交通助理員預算，市長黃偉哲更不得...

微冊角落2.0「閱讀路跑」明起跑 邊跑邊賞詩讓書香跟著跑

雲林的閱讀地圖，從圖書館延伸到城市角落，雲林首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」明天起跑，將以「閱讀生活化」為主軸，結合親...

斗六鐵路高架化延宕多時 終於傳出新進展

雲林縣爭取斗六鐵路高架化，自2022年通過初審後，遲遲未進入實質審查，地方日前揚言抗爭，昨終於傳出新進展。台鐵公司接受交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。