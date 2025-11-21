嘉市消防車逾齡、消防栓不足 議員轟：不能等火燒了才檢討

嘉義市議員上午質詢直指，嘉市救災量能存在多項關鍵缺口，包括逾齡消防車仍在服役、高空救災設備不足、木造建築區消防栓密度偏低，以及特定工廠周邊完全沒有消防栓。他強調，這些問題攸關市民與消防員生命安全，「不能等到火災發生後才檢討。」

議員郭定緯說，根據審計室決算資料，嘉市現有32輛消防車，其中5輛超過報廢年限，逾齡率達15.6%；水庫車、雲梯車等關鍵車種的逾齡比例甚至逼近4成。郭定緯質疑，消防車使用年限明訂1年，但部分車輛仍持續執勤，已對第一線消防員造成風險。

高空救災能量方面，全市共有619棟6樓以上建物，依規定第一大隊須有3輛雲梯車、第二大隊須配2輛，但第一大隊的4輛車中有2輛已逾齡，第二大隊則僅1輛。全市唯一能達到5公尺（約16層樓）的雲梯車同樣逾齡，預計明年才汰換。郭定緯警告，高樓持續增加，但設備未跟上，「一旦市區發生高樓火警，恐怕救不及。」

消防栓布設也被點名為重大缺口。嘉義市近5年發生462件火災，但竹圍里、後庄里等火災熱點的消防栓密度低於全市平均。全市182棟木造建築中，有52棟完全不在消防栓120公尺內，多集中於盧厝里、鹿寮里、北新里、後庄里與港坪里。今年8月新建街木造房屋大火延燒六戶，郭定緯批評「早已敲響警鐘」。此外，全市55間特定工廠周邊更被發現「完全沒有消防栓」。郭定緯形容這是「高風險中的高風險」，要求列為優先改善項目。