嘉市消防車逾齡、消防栓不足 議員轟：不能等火燒了才檢討
嘉義市議員上午質詢直指，嘉市救災量能存在多項關鍵缺口，包括逾齡消防車仍在服役、高空救災設備不足、木造建築區消防栓密度偏低，以及特定工廠周邊完全沒有消防栓。他強調，這些問題攸關市民與消防員生命安全，「不能等到火災發生後才檢討。」
議員郭定緯說，根據審計室決算資料，嘉市現有32輛消防車，其中5輛超過報廢年限，逾齡率達15.6%；水庫車、雲梯車等關鍵車種的逾齡比例甚至逼近4成。郭定緯質疑，消防車使用年限明訂1年，但部分車輛仍持續執勤，已對第一線消防員造成風險。
高空救災能量方面，全市共有619棟6樓以上建物，依規定第一大隊須有3輛雲梯車、第二大隊須配2輛，但第一大隊的4輛車中有2輛已逾齡，第二大隊則僅1輛。全市唯一能達到5公尺（約16層樓）的雲梯車同樣逾齡，預計明年才汰換。郭定緯警告，高樓持續增加，但設備未跟上，「一旦市區發生高樓火警，恐怕救不及。」
消防栓布設也被點名為重大缺口。嘉義市近5年發生462件火災，但竹圍里、後庄里等火災熱點的消防栓密度低於全市平均。全市182棟木造建築中，有52棟完全不在消防栓120公尺內，多集中於盧厝里、鹿寮里、北新里、後庄里與港坪里。今年8月新建街木造房屋大火延燒六戶，郭定緯批評「早已敲響警鐘」。此外，全市55間特定工廠周邊更被發現「完全沒有消防栓」。郭定緯形容這是「高風險中的高風險」，要求列為優先改善項目。
對此，消防局長郭立昌回應，明年6月前將完成所有機動救災車輛全面汰舊換新，屆時無逾齡車問題。至於高空救災，他說明30公尺雲梯車受限地形與空間，不是所有方位都能升空，高樓救災仍須依賴建物本身設備。明年將編列1000萬元改善使用逾20年的6樓集合住宅之消防、廣播及警報系統。消防栓部分，郭立昌表示，設置需受限於管線條件，目前正與自來水公司協調，每年增設約10支，並依風險排序執行；未來也將持續強化各類火災演練，以縮短到場與搶救時間。
