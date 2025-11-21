聽新聞
0:00 / 0:00
台南交通助理員開單喊卡惹議 黃偉哲：會力保預算
台南今年8月啟用交通助理員改善市區違停亂象，但因開單量暴增引發民怨，讓部分市議員醞釀刪除交通助理員預算，市長黃偉哲更不得不針對「開單」喊卡，不過，市議員林依婷今質詢時認為，檢討制度是沒有問題，但暫緩開單某種程度上來說，「有點本末導致」，若針對重大違規去開單，相信市民會有感。
對此，黃偉哲承諾，「交通助理員預算會努力維護並尋求市議會支持」，交通助理員的勤務會加速內部討論，若社區保全都能做好的事情，相信交通助理員也能做到，
林依婷表示，交通助理員制度走了幾個月，現在停下來要去檢討相關制度沒有問題，也是一件好事，但暫緩開單某種程度上來說「有點本末導致」，尤其，數據顯示交通助理員平均每天僅開立5張罰單，並無外界所稱「瘋狂開單」的情形。
她強調，在台南市區違停普遍的情況下，貿然停止開單反而不合理，交通助理員的勤務本就是協助驅離違停車輛，維持交通順暢，「其主要目的並非開罰」，若將此勤務回歸給業務繁重的基層員警，無疑是浪費警力。
她認為，與其全面暫緩，不如讓助理員持續執法，但應集中取締「並排停車」、「路口十公尺內停車」及「占用人行道」等重大違規，如此既能維持交通安全與秩序，也能減少市府「搶錢」的負面觀感，爭取市民認同，也希望市府能堅持交通助理員政策。
台南市人本交通促進協會近期也發起「寫信馬拉松」活動，表達支持交通助理員的民意，南市人本交通促進協會表示，務內容可以調整，但不應該放棄取締，若因此違停狀況再度惡化，弱勢用路人的安全將首當其衝。
南市人本交通促進協會也說，交通助理員依法聘用、依法執勤，然而，違規取締只是交通改善的一環，而非唯一途徑，建議市府應分析出停車供不應求路段，並增設停車空間、加強公車、共享單車等大眾運輸工具等布建，強化工程、教育與執法，才能有效提升交安環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言