台南交通助理員開單喊卡惹議 黃偉哲：會力保預算

台南今年8月啟用交通助理員改善市區違停亂象，但因開單量暴增引發民怨，讓部分市議員醞釀刪除交通助理員預算，市長黃偉哲更不得不針對「開單」喊卡，不過，市議員林依婷今質詢時認為，檢討制度是沒有問題，但暫緩開單某種程度上來說，「有點本末導致」，若針對重大違規去開單，相信市民會有感。

對此，黃偉哲承諾，「交通助理員預算會努力維護並尋求市議會支持」，交通助理員的勤務會加速內部討論，若社區保全都能做好的事情，相信交通助理員也能做到，

林依婷表示，交通助理員制度走了幾個月，現在停下來要去檢討相關制度沒有問題，也是一件好事，但暫緩開單某種程度上來說「有點本末導致」，尤其，數據顯示交通助理員平均每天僅開立5張罰單，並無外界所稱「瘋狂開單」的情形。

她強調，在台南市區違停普遍的情況下，貿然停止開單反而不合理，交通助理員的勤務本就是協助驅離違停車輛，維持交通順暢，「其主要目的並非開罰」，若將此勤務回歸給業務繁重的基層員警，無疑是浪費警力。

她認為，與其全面暫緩，不如讓助理員持續執法，但應集中取締「並排停車」、「路口十公尺內停車」及「占用人行道」等重大違規，如此既能維持交通安全與秩序，也能減少市府「搶錢」的負面觀感，爭取市民認同，也希望市府能堅持交通助理員政策。

台南市人本交通促進協會近期也發起「寫信馬拉松」活動，表達支持交通助理員的民意，南市人本交通促進協會表示，務內容可以調整，但不應該放棄取締，若因此違停狀況再度惡化，弱勢用路人的安全將首當其衝。