台南交通助理員開單喊卡惹議 黃偉哲：會力保預算

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
市議員林依婷指出，與其全面暫緩交通助理員開單，不如持續執法，但應集中取締「併排停車」、「路口十公尺內停車」及「占用人行道」等重大違規，既能維持交通安全與秩序，也能減少市府「搶錢」的負面觀感，爭取市民認同。圖／市議員林依婷提供
台南今年8月啟用交通助理員改善市區違停亂象，但因開單量暴增引發民怨，讓部分市議員醞釀刪除交通助理員預算，市長黃偉哲更不得不針對「開單」喊卡，不過，市議員林依婷今質詢時認為，檢討制度是沒有問題，但暫緩開單某種程度上來說，「有點本末導致」，若針對重大違規去開單，相信市民會有感。

對此，黃偉哲承諾，「交通助理員預算會努力維護並尋求市議會支持」，交通助理員的勤務會加速內部討論，若社區保全都能做好的事情，相信交通助理員也能做到，

林依婷表示，交通助理員制度走了幾個月，現在停下來要去檢討相關制度沒有問題，也是一件好事，但暫緩開單某種程度上來說「有點本末導致」，尤其，數據顯示交通助理員平均每天僅開立5張罰單，並無外界所稱「瘋狂開單」的情形。

她強調，在台南市區違停普遍的情況下，貿然停止開單反而不合理，交通助理員的勤務本就是協助驅離違停車輛，維持交通順暢，「其主要目的並非開罰」，若將此勤務回歸給業務繁重的基層員警，無疑是浪費警力。

她認為，與其全面暫緩，不如讓助理員持續執法，但應集中取締「並排停車」、「路口十公尺內停車」及「占用人行道」等重大違規，如此既能維持交通安全與秩序，也能減少市府「搶錢」的負面觀感，爭取市民認同，也希望市府能堅持交通助理員政策。

台南市人本交通促進協會近期也發起「寫信馬拉松」活動，表達支持交通助理員的民意，南市人本交通促進協會表示，務內容可以調整，但不應該放棄取締，若因此違停狀況再度惡化，弱勢用路人的安全將首當其衝。

南市人本交通促進協會也說，交通助理員依法聘用、依法執勤，然而，違規取締只是交通改善的一環，而非唯一途徑，建議市府應分析出停車供不應求路段，並增設停車空間、加強公車、共享單車等大眾運輸工具等布建，強化工程、教育與執法，才能有效提升交安環境。

台南市長黃偉哲近期暫緩交通助理員「開單」勤務，市議員林依婷希望市府能堅持交通助理員政策，黃偉哲也承諾，會力保交通助理員預算。圖／取自南市議會直播
針對台南市長黃偉哲近期暫緩交通助理員「開單」勤務，市議員林依婷今質詢時認為，檢討制度是沒有問題，但暫緩開單某種程度上來說，「有點本末導致」。記者萬于甄／攝影
基隆市議員林依婷指出，與其全面暫緩交通助理員開單，不如持續，但應集中取締重大違規。圖為違規停車／市議員林依婷提供
