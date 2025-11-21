微冊角落2.0「閱讀路跑」明起跑 邊跑邊賞詩讓書香跟著跑
雲林的閱讀地圖，從圖書館延伸到城市角落，雲林首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」明天起跑，將以「閱讀生活化」為主軸，結合親子路跑、故事演出、文創市集、草地音樂與策展活動，用最輕盈的腳步與最溫暖的書香，跑出屬於雲林的閱讀故事。
縣府2017年推動「微冊角落」，閱讀文化成功深入社區，擴及國內9個縣市超過350處據點，甚至拓點至日、韓。為讓閱讀落實到「角落」，縣府文觀處將於明天（22日）舉辦首屆微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動，結合3公里親子路跑、故事演出、文創市集等，邀民眾走進書香世界。
縣府發現每年編列預算買新書，送至公共圖書館，原本架上的書就變成舊書「庫存」，閒置於倉庫形同一種浪費，7年前開始推動「微冊角落」，先與輕食餐廳、文化場館、獨立書店等場域合作，以「一個書櫃，一個角落」特點，讓「閒書」走出倉庫，重新回歸到民眾的閱讀生活，讓書本永續循環，發揮更大效益。
文觀處長陳璧君表示，國內微冊角落目前共有351個據點，如高雄、嘉義等9縣市也有據點，約有3萬5000冊書籍流通，國外據點共有15處共有1500本書籍流通，將持續以把「微冊角落」閱讀品牌深耕，創造「閱讀外交」。
為讓閱讀更深化到生活角落，縣府再推出微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動定調為「閱讀生活化」，活動分為2主軸，明天首屆閱讀路跑於上午7點半起從文觀處出發，參加親子路跑的人，衣服別上詩句的布條，可邊跑邊讀至行啟紀念館，全長3公里。
陳璧君說，行啟紀念館更有說故事、草地音樂會、文創市集、二手書交換、韓國繪本行旅展等，希望民眾從中找到屬於自己的閱讀角落。
活動的重頭戲之一「耕雲圖展覽」，首度公開雲林縣總圖書館的願景藍圖「耕雲圖」，並設置留言板與意見回饋區，可讓民眾留下對雲林未來推廣閱讀的願景與想法，至11月30日止，縣長張麗善歡迎民眾前往參。
