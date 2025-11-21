快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

微冊角落2.0「閱讀路跑」明起跑 邊跑邊賞詩讓書香跟著跑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府啟動微冊愛閱讀生活節，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府啟動微冊愛閱讀生活節，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。記者蔡維斌／翻攝

雲林的閱讀地圖，從圖書館延伸到城市角落，雲林首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」明天起跑，將以「閱讀生活化」為主軸，結合親子路跑、故事演出、文創市集、草地音樂與策展活動，用最輕盈的腳步與最溫暖的書香，跑出屬於雲林的閱讀故事。

縣府2017年推動「微冊角落」，閱讀文化成功深入社區，擴及國內9個縣市超過350處據點，甚至拓點至日、韓。為讓閱讀落實到「角落」，縣府文觀處將於明天（22日）舉辦首屆微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動，結合3公里親子路跑、故事演出、文創市集等，邀民眾走進書香世界。

縣府發現每年編列預算買新書，送至公共圖書館，原本架上的書就變成舊書「庫存」，閒置於倉庫形同一種浪費，7年前開始推動「微冊角落」，先與輕食餐廳、文化場館、獨立書店等場域合作，以「一個書櫃，一個角落」特點，讓「閒書」走出倉庫，重新回歸到民眾的閱讀生活，讓書本永續循環，發揮更大效益。

文觀處長陳璧君表示，國內微冊角落目前共有351個據點，如高雄、嘉義等9縣市也有據點，約有3萬5000冊書籍流通，國外據點共有15處共有1500本書籍流通，將持續以把「微冊角落」閱讀品牌深耕，創造「閱讀外交」。

為讓閱讀更深化到生活角落，縣府再推出微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動定調為「閱讀生活化」，活動分為2主軸，明天首屆閱讀路跑於上午7點半起從文觀處出發，參加親子路跑的人，衣服別上詩句的布條，可邊跑邊讀至行啟紀念館，全長3公里。

陳璧君說，行啟紀念館更有說故事、草地音樂會、文創市集、二手書交換、韓國繪本行旅展等，希望民眾從中找到屬於自己的閱讀角落。

活動的重頭戲之一「耕雲圖展覽」，首度公開雲林縣總圖書館的願景藍圖「耕雲圖」，並設置留言板與意見回饋區，可讓民眾留下對雲林未來推廣閱讀的願景與想法，至11月30日止，縣長張麗善歡迎民眾前往參。

雲林縣府啟動微冊愛閱讀生活節，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府啟動微冊愛閱讀生活節，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府啟動微冊愛閱讀生活節，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府啟動微冊愛閱讀生活節，將閱讀帶出圖書館、走入街巷、市集與人群，將書香融入生活。記者蔡維斌／翻攝

路跑 雲林 圖書館

延伸閱讀

雲林跨年晚會首波演出卡司公布 神秘韓團將壓軸登場

木雕鑿花技術保存者張旭輝 北港文化中心展出經典作品

守護3000年雲林繩紋與營埔文化記憶 湖山水庫人文遺址館搶先看

雲林社造30年成果大爆發 立委張嘉郡提3600億農再基金接棒

相關新聞

嘉市普發加碼6000期程受關注 黃敏惠：力拚農曆年前完成

嘉義市議員黃大祐上午議會質詢指出，民眾關心普發消費現金是否確定發放，日前市長已承諾加碼金額將提高至6000元，消息讓市民...

微冊角落2.0「閱讀路跑」明起跑 邊跑邊賞詩讓書香跟著跑

雲林的閱讀地圖，從圖書館延伸到城市角落，雲林首屆「微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」明天起跑，將以「閱讀生活化」為主軸，結合親...

斗六鐵路高架化延宕多時 終於傳出新進展

雲林縣爭取斗六鐵路高架化，自2022年通過初審後，遲遲未進入實質審查，地方日前揚言抗爭，昨終於傳出新進展。台鐵公司接受交...

嘉義歷史建築文化路郵局修復4年未啟用 夜市攤商把圍籬當掛鉤成奇景

嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復再利用工程2021年啟動至今4年，外牆及景觀去年6月整修完成，仍未開放，如...

嘉市創意再進化火雞肉飯紅綠燈 城博會「桃喜」吉祥物也登場

嘉義市火雞肉飯聞名全台，紅綠燈成了城市創意的舞台。市府繼先前推出「火雞肉飯紅綠燈」引爆網路討論後，為迎接12月12日登場...

南鐵地下化 交長承諾第一階段明年底通車

台南鐵路地下化因施工期間挖掘到文化遺構，延宕逾兩年，近期才完成文資調查與移置作業。交通部長陳世凱昨天第三度視察工程進度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。