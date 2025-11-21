聽新聞
嘉市普發加碼6000期程受關注 黃敏惠：力拚農曆年前完成
嘉義市議員黃大祐上午議會質詢指出，民眾關心普發消費現金是否確定發放，日前市長已承諾加碼金額將提高至6000元，消息讓市民相當期待。他代表市民向市長致謝，同時要求市府明確說明發放期程，讓市民安心。
市長黃敏惠答詢表示，普發消費現金是在非常時期所必須推動的措施，近期因關稅議題及風災影響，中央推出特別條例，市府也同步盤點可行財源與法規限制。她指出，在議會提出建議後，市府立即啟動內部評估，並持續與中央與相關機關溝通。
黃敏惠強調，補助需要依循完整行政程序，包括盤點財源、法令說明、提案送市府會議、再送議會審議等。她表示市府會全力加速，「盡快」完成各項流程，並提出目標—在農曆過年前把程序走完。她也呼籲議會在提案送達後能支持，共同為市民爭取最快的發放時程，強調這是市府與議會、以及全體市民共同努力的成果。
