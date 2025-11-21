斗六鐵路高架化延宕多時 終於傳出新進展

雲林縣爭取斗六鐵路高架化，自2022年通過初審後，遲遲未進入實質審查，地方日前揚言抗爭，昨終於傳出新進展。台鐵公司接受交通部建議，不再堅持提高永久軌道，同意施工期間採「拆除內環陸橋並設置臨時平交道」技術方案，縣府表示，將盡快修正規畫，提報中央審查。

雲林縣府2017年啟動斗六鐵路高架化可行性研究並送交通部審查，2022年初審通過，其後公文往返無數，卻遲未能進入實質審查，期間更接連發生7起平交道事故，4人不幸喪生、1人重傷。

張麗善日前表示，去年中央地方協商，將鐵路高架化用地取得諸多問題逐一解決歸納成3大問題，分別為曲率、坡度、內環陸橋拆除，縣府也於去年6月提交審查報告書給中央，沒想到中央又提出60多個問題，整個案子又回到原點。

國民黨立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠本月14日召開協調會，邀集交通部、鐵道局、台鐵公司與縣府出席，並在會中促成台鐵公司接受交通部建議，不再堅持提高永久軌道，同意施工期間採「拆除內環陸橋並設置臨時平交道」技術方案。

昨交通部鐵道局召開正式審查會議，邀集台鐵公司、中央相關機關以及雲林縣副縣長謝淑亞、交通工務局長汪令堯率團隊共同研商。