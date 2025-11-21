快訊

嘉義歷史建築文化路郵局修復4年未啟用 夜市攤商把圍籬當掛鉤成奇景

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復再利用工程2021年啟動至今4年，外牆及景觀去年6月整修完成，仍未開放，如今夜市一到，郵局四周高掛圍籬成了攤商臨時「外牆」，掛滿抹布、清潔用具，形成獨特卻略凌亂景象，引發地方議論。

立委王美惠批中華郵政修復工程一延再延，拖累活化計畫，也讓夜市周邊環境惡化，直指文化路是嘉義最精華地段，歷史建物長期閒置實屬浪費。文化路商圈活絡，但郵局像「被遺忘的角落」，盼中華郵政加速工程，讓老建築真正回到市民身邊。

嘉義郵局回應，歷史建築修護再利用計畫已送文化局備查，下一步將啟動內部修繕，完工後會立即辦理招商，待引進商家後即可拆除圍籬、重新點亮建物生命。修護再利用計畫指出，文化路郵局原為嘉義郵便局，興建於1939年（日治昭和14年），是少見現代主義建築，大量使用當時先進的材料與科技工法，追求機能與美學並重。修護再利用計畫有如「在古老精密的容器中植入全新高效系統」，必須嚴守歷史風貌與法定容積前提，透過現代建築技巧把管線與設備隱藏、分流，讓文化與商業取得平衡。

文化路郵局前身追溯至清朝，1927年日治時期設立，1939年重建為「嘉義郵便局」，2002年登錄為歷史建築，基地橫跨蘭井街至光彩街，是文化路黃金地段。修護工程原預算4300萬元，後追加1395萬，總預算達5695萬元。建築自蘭井街延伸至光彩街，占據文化路黃金地段，辦公廳舍搬遷光彩街巷內，原址整修。

依中華郵政向立法院提出活化計畫：1樓規畫特產商店、開放大廳、商業空間，挑高樓層公共開放。2樓規畫藝文展區、親子空間、郵政主題展，呈現嘉義郵政發展史、帶動商圈經濟。

嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復再利用工程2021年啟動至今4年，外牆及景觀去年6月整修完成，仍未開放。如今夜市一到，郵局四周高掛圍籬成了攤商臨時「外牆」，掛滿抹布、清潔用具，形成獨特卻略凌亂景象，引發地方議論。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路夜市核心區歷史建築文化路郵局，修復再利用工程2021年啟動至今4年，外牆及景觀去年6月整修完成，仍未開放。如今夜市一到，郵局四周高掛圍籬成了攤商臨時「外牆」，掛滿抹布、清潔用具，形成獨特卻略凌亂景象，引發地方議論。記者魯永明／攝影
