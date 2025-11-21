嘉市創意再進化火雞肉飯紅綠燈 城博會「桃喜」吉祥物也登場

嘉義市火雞肉飯聞名全台，紅綠燈成了城市創意的舞台。市府繼先前推出「火雞肉飯紅綠燈」引爆網路討論後，為迎接12月12日登場的「建城321周年城市博覽會，再次在號誌燈上動手做文章，這回登場的是城市博覽會吉祥物「桃喜」。

近日在中山路、吳鳳北路等人潮匯聚路口，「桃喜」驚喜現身，一亮燈就吸引民眾停下腳步拿手機拍照。這個可愛角色的設定源自1704年古諸羅建城時「眾人期盼被喚醒的小精靈」，外形結合現代嘉義的城市意象：腮紅代表棒球原鄉，鞋底紋路象徵共享城市文化，整體造型如同一座「行走的摩登桃城」。

市府強調，城市博覽會以「市民都是主角」為核心精神，百工百業的紀錄影像計畫陸續在各街區展開，主題策展分為「共享城市」等3大方向。為了讓活動更貼近市民生活，選擇在人潮密集路口安裝造型號誌燈，讓創意直接走上街頭，成為推廣活動亮點。

先前掀起話題的火雞造型號誌燈，源自市府第4屆「有事青年行動競賽」入選團隊創意，期盼在忙碌城市生活帶來幽默。如今加上「桃喜」同台演出，嘉義紅綠燈可說成了最具地方味又最會「發聲」城市看板，不只指揮交通，也把嘉義創意故事一盞一盞亮給大家看。