南鐵地下化 交長承諾第一階段明年底通車

台南鐵路地下化因施工期間挖掘到文化遺構，延宕逾兩年，近期才完成文資調查與移置作業。交通部長陳世凱昨天第三度視察工程進度，保證第一階段地下化將如期於明年底通車，原鐵軌上方約8公里的綠園道，以及台南車站前圓環改建，交通部將與台南市政府密切配合推動。

南鐵地下化全長約8.23公里，北起大橋車站南端、南至大林路平交道南側，主要目的是消除平交道瓶頸，改善都市分隔問題，根據交通部鐵道局指出，第一階段工程將以台南車站率先啟用新的地下月台與軌道，目前車站結構、月台及鐵軌均已完工，展現出現代化車站新面貌。

鐵道局以簡報說明施工進度，以及C212標台南車站站體工程、C213標東門陸橋下隧道工程等施工現況。表示工程自2017年起陸續開工，相關土建主體工程及系統機電工程均已發包並持續施工中，截至上月底整體進度約79%。

其中C212標台南車站結構工程施作完成，目前主體結構已全數施作完成，車站內軌道鋪設及導電軌安裝也施作完成，依工程進度全面開展站體裝修、機電設備安裝等作業。

陳世凱表示，台南鐵路地下化工程對台南人非常重要，台南鐵路從打狗線延伸到現在，已有百年歷史，希望集中力道加快進度，2026年12月前完成第一階段通車，讓台南鄉親看到百年鐵路進入地下的過程。