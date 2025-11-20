台南中西區寸土寸金魚塭地 轉型科技產業專區最新進度曝

台南市中西區「台南科技產業專區開發案」第二次事業計畫公聽會，今天下午在西賢里活動中心召開，由市府參事韓榮華主持，針對排水、交通、生態、租約補償等議題進行重點回應，並說明整體開發最新進度，地主、承租戶及周邊居民踴躍出席。

近30公頃的中西區學產地，最初來自地方熱心人士捐獻，原規畫學校用地，土地出租收益、孳息用於教育，長期租作魚塭，宛如寸土寸金市區邊陲「最後一塊處女地」。地政局指出，本案公有土地占比高達99.74%，以教育部學產基金土地為主，過去多以三七五租約作為養殖用途，土地使用效益有限。

市府藉由都市計畫變更與區段徵收，將重新配置土地，整合產業、公共設施與教育需求，打造南科延伸的創新產業聚落。

在排水與防洪方面，規畫1.64公頃公園兼滯洪池及1.43公頃公園用地之地下式滯洪池，合計滯洪量體達4萬8125立方公尺，並配合低衝擊開發理念，以出流管制及工程設計確保不增加下游排水負荷。滯洪池將以濕地公園方式營造，保留自然基底並強化周邊鳥類、陸蟹等物種棲地。

地政局並指出，水利局已提報中央爭取「中西區C3抽水站改建工程」，規畫增設5台抽水機組，後續可提升約74公頃區域的整體排水安全。

交通方面，依都市計畫變更書調查，華平路、民權路、和緯路五段等周邊道路現況服務水準仍屬A級。開發區內另新設30米南北向道路，與華平路平行，可分擔車流。交通局後續將強化周邊路口號誌動態調整與監控，並視園區進駐量能，調整公車、公自車站點與班次，減少私人運具依賴。

為回應居民休憩需求，區內將設置1.43公頃公園及0.31公頃公園兼兒童遊樂場，以魚塭地景與陸蟹生態語彙為設計主軸，營造具有地方紋理的綠地環境。此外，因應安平觀光車潮，另規畫約1公頃停車場，並預留交通銜接動線，以紓解假日塞車。

教育與產業並行方面，本案整併三處未開闢的學校用地，調整為第二種產業專用區兼容許文教使用，並規畫3公頃文中小用地，滿足未來產業人才子女就學需求。

對於承租戶關切的三七五租約補償，地政局重申將依相關法規辦理，保障承租權益並解決歷史租約爭議。

地政局表示，公聽會中多名議員及居民聚焦水利安全、交通負荷、生態保全與地方紋理保存，將帶回研議調整。本案具有良好區位、交通可及性與周邊學研資源，可補強半導體上游產業鏈並提升土地效益。透過區段徵收，市府期望達成市府、教育部、產業、市民與原承租戶五方共贏，為台南產業升級注入新動能。